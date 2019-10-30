Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Характеристику на президента России Владимира Путина показали в Санкт-Петербурге в ходе выставки рассекреченных документов и материалов о первых лицах страны и города. Мероприятие организовано Центральным государственным архивом историко-политических документов Северной столицы в честь 90-летия учреждения. Об этом сообщает телеканал «78».

В документе отмечается, что глава РФ состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года, то есть с 23 лет. Во время работы российский лидер зарекомендовал себя как исполнительный, добросовестный и ответственный сотрудник, который постоянно совершенствовался и повышал свой профессионализм. У коллег он пользовался авторитетом.

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Как указано в материале, в свободное от работы время Путин занимался спортом. Благодаря своим стараниям, президент стал мастером спорта СССР по дзюдо и самбо.

Помимо характеристики Владимира Путина, на выставке представлены документы, касающиеся председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

Ознакомиться с материалами выставки «Выдающиеся деятели отечественной истории XX–XXI веков» можно будет вплоть до 20 декабря в Санкт-Петербурге.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре.