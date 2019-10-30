Традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре

Традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина в 2019 году, как и в прежние годы, состоится в декабре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
Он также сообщил, что дата послания Путина Федеральному Собранию пока не определена.
Предстоящая встреча с прессой станет для Владимира Путина 15-й по счету. Первая такая масштабная пресс-конференция состоялась в 2001 году.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, предыдущая большая пресс-конференция президента РФ прошла 20 декабря 2018 года и продолжалась 3 часа 43 минуты. За это время Путин успел ответить на 66 вопросов.