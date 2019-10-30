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Традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре

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Предстоящая встреча с прессой будет для российского лидера 15-й по счету.

Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 55

Традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина в 2019 году, как и в прежние годы, состоится в декабре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, пресс-конференция пройдет в декабре», — цитирует Пескова ТАСС.

Он также сообщил, что дата послания Путина Федеральному Собранию пока не определена.

«Оно не обязательно должно быть в этом году, может быть и в начале следующего. Пока сроки не определены», — сказал Песков.

Предстоящая встреча с прессой станет для Владимира Путина 15-й по счету. Первая такая масштабная пресс-конференция состоялась в 2001 году.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, предыдущая большая пресс-конференция президента РФ прошла 20 декабря 2018 года и продолжалась 3 часа 43 минуты. За это время Путин успел ответить на 66 вопросов.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 55
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