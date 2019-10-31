Путин призвал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной

Владимир Путин в Будапеште провел переговоры с премьер-министром Венгрии. Несмотря на капризы погоды — европейская столица встречала дождем — визит прошел в теплой, дружеской атмосфере. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, и осмотрели новую резиденцию венгерской власти.

По сути, это как приглашение на новоселье. Владимир Путин и Виктор Орбан встречаются часто. Но в новом доме венгерской власти российский президент еще не был. Аппарат премьер-министра только в этом году переехал на древнее кармелитское подворье.

Вернуть правительство в замок Буда — давняя мечта Виктора Орбана. Теперь здесь находится президентский дворец. Правительству осталось «Кармелитское подворье». Сначала монастырь, потом — театр. И вот теперь современный комплекс исполнительной власти в исторических интерьерах

На своеобразном новоселье побывал Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оливер Стоун назвал Владимира Путина «стабилизирующей силой» на Ближнем Востоке.