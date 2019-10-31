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Оливер Стоун назвал Владимира Путина «стабилизирующей силой» на Ближнем Востоке

, 1:48 Видео 17

Своими впечатлениями от общения с российским лидером знаменитый кинорежиссер поделился на международном инвестиционном форуме Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.

Фото: www.globallookpress.com /Gabriele Maricchiolo

Снявший документальный фильм о Владимире Путине американский режиссер Оливер Стоун считает президента России «стабилизирующей силой» на Ближнем Востоке. Об этом Стоун заявил, выступая на международном инвестиционном форуме Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.

«Я восхищаюсь тем, что он делает, его стабильным курсом. Он у власти 19 лет, он сила, стабилизирующая сила на Ближнем Востоке, в Сирии», — цитирует Оливера Стоун РИА Новости.

Знаменитый кинорежиссер рассказал, что, снимая свой фильм, провел с российским лидером в общей сложности около 20-30 часов, и считает Путина «застенчивым и скромным человеком».

«Мне нравится то, как он адаптируется к ситуациям, всегда находит выход… Вместо того чтобы занимать жесткую позицию, он ведет себя дипломатично и учитывает интересы другого человека», — сказал Стоун.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оливер Стоун попросил Владимира Путина стать крестным отцом своей 22-летней дочери.

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