Оливер Стоун назвал Владимира Путина «стабилизирующей силой» на Ближнем Востоке

Снявший документальный фильм о Владимире Путине американский режиссер Оливер Стоун считает президента России «стабилизирующей силой» на Ближнем Востоке. Об этом Стоун заявил, выступая на международном инвестиционном форуме Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.

«Я восхищаюсь тем, что он делает, его стабильным курсом. Он у власти 19 лет, он сила, стабилизирующая сила на Ближнем Востоке, в Сирии», — цитирует Оливера Стоун РИА Новости.

Знаменитый кинорежиссер рассказал, что, снимая свой фильм, провел с российским лидером в общей сложности около 20-30 часов, и считает Путина «застенчивым и скромным человеком».

«Мне нравится то, как он адаптируется к ситуациям, всегда находит выход… Вместо того чтобы занимать жесткую позицию, он ведет себя дипломатично и учитывает интересы другого человека», — сказал Стоун.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оливер Стоун попросил Владимира Путина стать крестным отцом своей 22-летней дочери.