Наталья Штурм не перестает удивлять поклонников эротическими фотосессиями. На этот раз в Instagram-аккаунте знаменитости появилась серия снимков, сделанная во время посещения звездой врача-мануала.

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«Сегодня делала мануальную терапию у доктора. Он долго работал на Кипре, в Италии. Мне понравилось. Хоть и было немного больно, но без этого никак. Зато теперь такая легкость », — поделилась впечатлениями артистка.

Фанаты Натальи Штурм ее энтузиазма не поддержали — в комментарии под публикацией хлынули потоки негативных сообщений. Пользователи соцсети назвали контент певицы «пошлым».

«Больше похоже на порно, чем на массаж. Наталье явно не хватает физического контакта с мужчиной»

«Мне аж неловко смотреть на фото»;

«Почему массаж так пошло выглядит?»

«Как съемки порно фильма!» — написали фолловеры.

Однако среди двухсот тысяч подписчиков Натальи Штурм нашлись те, кто посчитал злобные сообщения — обычным хейтом, а певицу — свободной от стереотипов женщиной.

«Не нравится — не смотрите. Пишите гадости, потому что сами закомплексованные!» — уверен один из юзеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Штурм приняла участие в пикантной фотосессии в Болгарии.