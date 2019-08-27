Наталья Штурм не перестает удивлять поклонников эротическими фотосессиями. На этот раз в Instagram-аккаунте знаменитости появилась серия снимков, сделанная во время посещения звездой врача-мануала.
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Фанаты Натальи Штурм ее энтузиазма не поддержали — в комментарии под публикацией хлынули потоки негативных сообщений. Пользователи соцсети назвали контент певицы «пошлым».
«Больше похоже на порно, чем на массаж. Наталье явно не хватает физического контакта с мужчиной»
«Мне аж неловко смотреть на фото»;
«Почему массаж так пошло выглядит?»
«Как съемки порно фильма!» — написали фолловеры.
Однако среди двухсот тысяч подписчиков Натальи Штурм нашлись те, кто посчитал злобные сообщения — обычным хейтом, а певицу — свободной от стереотипов женщиной.
«Не нравится — не смотрите. Пишите гадости, потому что сами закомплексованные!» — уверен один из юзеров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Штурм приняла участие в пикантной фотосессии в Болгарии.