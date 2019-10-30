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  4. От роковой красотки до милашки: Наталья Штурм показала коллекцию нижнего белья

От роковой красотки до милашки: Наталья Штурм показала коллекцию нижнего белья

, 22:54 Фото 72

53-летняя певица свела с ума мужчин, похваставшись потрясающей фигурой в откровенных нарядах.

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Фото, видео: Instagram @nataliashturm

Российская певица Наталья Штурм, известная как исполнительница «Школьного романса», поделилась в Instagram серией соблазнительных снимков. Звезда продемонстрировала подписчикам коллекцию нижнего белья и попросила посоветовать, какой из нарядов им больше нравится.

Фанаты не пришли к единому мнению по этому поводу. По их мнению, 53-летняя Штурм выглядит бесподобно в любом образе. Поклонники считают, что фигура знаменитости идеальна, поэтому она может не бояться экспериментов с одеждой.

«Классная попа!»

«Орех зачетный!»

«Вы в любом выглядите шикарно!» — восхищались комментаторы.

Instagram @nataliashturm

Впрочем, некоторые все-таки выбрали идеальное нижнее белье. Часть подписчиков призналась, что в черном комплекте Наталья выглядит особенно сексуально и не оставляет шансов представителям противоположного пола устоять перед своей красотой.

«Голосую за последний!»

«Черный — мощно!» — поделились мнение фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что что Наталья Штурм приняла участие в пикантной фотосессии в Болгарии.

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