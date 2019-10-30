От роковой красотки до милашки: Наталья Штурм показала коллекцию нижнего белья

Российская певица Наталья Штурм, известная как исполнительница «Школьного романса», поделилась в Instagram серией соблазнительных снимков. Звезда продемонстрировала подписчикам коллекцию нижнего белья и попросила посоветовать, какой из нарядов им больше нравится.
Фанаты не пришли к единому мнению по этому поводу. По их мнению, 53-летняя Штурм выглядит бесподобно в любом образе. Поклонники считают, что фигура знаменитости идеальна, поэтому она может не бояться экспериментов с одеждой.
«Классная попа!»
«Орех зачетный!»
«Вы в любом выглядите шикарно!» — восхищались комментаторы.
Впрочем, некоторые все-таки выбрали идеальное нижнее белье. Часть подписчиков призналась, что в черном комплекте Наталья выглядит особенно сексуально и не оставляет шансов представителям противоположного пола устоять перед своей красотой.
«Голосую за последний!»
«Черный — мощно!» — поделились мнение фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что что Наталья Штурм приняла участие в пикантной фотосессии в Болгарии.