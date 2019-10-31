Владимир Путин проведет заседание Госсовета в Калининграде

Этой ночью президент России Владимир Путин прилетел в Калиниград. У трапа самолета его встречали представители администрации области.

Сегодня днем в Светлогорске президент проведет расширенное заседание президиума Госсовета. Планируется обсудить вопросы по улучшению доступности и качества медицинской помощи в регионах. В заседании примут участие губернаторы и руководство Минздрава.

Кроме этого Владимир Путин побывает на судостроительном заводе «Янтарь» и на борту нового корвета «Гремящий». Это головной проект предприятия. Корвет предназначен для уничтожения любых кораблей противника и высадки десанта. Аналогов в мире ему нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе своего визита в Венгрию Путин призвал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной.