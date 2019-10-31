  1. Пятый канал
  4. «Ситуация неадекватная»: Вележева отказалась извиняться за дебош в самолете

«Ситуация неадекватная»: Вележева отказалась извиняться за дебош в самолете

, 14:56 Эксклюзивное интервью 1 343

Актриса, которую сняли с рейса «Москва — Тель-Авив» из-за неадекватного поведения, не стала раскаиваться в своем поступке

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lidiiavelezheva, 5-tv.ru

Актриса Лидия Вележева, устроившая дебош на борту самолета рейса «Москва — Тель-Авив», отказалась извиняться за произошедший инцидент. Несмотря на информацию ряда СМИ о том, что звезда раскаивается в своем поступке, в беседе с 5-tv.ru она не признала вину в содеянном. Знаменитость оценила ситуацию как неадекватную и попросила перезвонить позже.

«Ситуация неадекватная, поэтому быстро я не могу говорить. Это надо от начала до конца объяснить», — пояснила дебоширка.

На вопрос о том, сожалеет ли она о произошедшем, Вележева ответила довольно лаконично.

«Я ни в чем не… Слушайте, давайте через час», — попросила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, экипаж авиалайнера, следовавшего рейсом «Москва — Тель-Авив», принял решение вернуться на стоянку в «Шереметьево» из-за неадекватного поведения пассажирки — актрисы Лидии Вележевой. По информации «Аэрофлота», женщина оскорбляла членов экипажа, отказывалась пристегиваться и не реагировала на замечания борт-проводников. Полицейские со скандалом вывели дебоширку с борта воздушного судна.

В ходе медицинской экспертизы в крови звезды было обнаружено 0,43 промилле алкоголя.

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
63.77
-0.10 71.19
0.18
Гороскоп на 31 октября: Рак, научитесь говорить «нет»!

Последние новости

16:04
Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в ХМАО задержан
16:01
Задержанному замначальника отдела УГИБДД предъявили обвинение
15:55
Мужчина ворвался в детский сад и зарезал ребенка в Нарьян-Маре
15:43
Память жертв авиакатастрофы над Синаем почтили в Петербурге
15:38
Жалею, что не пристегнулась: Вележева озвучила свою версию инцидента в самолете
15:27
«Я выросла»: Лолита больше не интересуется «малолетками для одноразового удовольствия»

Сейчас читают

Яременко рассказал, как прошел спектакль без Вележевой, снятой с рейса за дебош
«У меня просто шок»: Вележева о конфликте на борту самолета
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев