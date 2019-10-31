«Ситуация неадекватная»: Вележева отказалась извиняться за дебош в самолете

Актриса Лидия Вележева, устроившая дебош на борту самолета рейса «Москва — Тель-Авив», отказалась извиняться за произошедший инцидент. Несмотря на информацию ряда СМИ о том, что звезда раскаивается в своем поступке, в беседе с 5-tv.ru она не признала вину в содеянном. Знаменитость оценила ситуацию как неадекватную и попросила перезвонить позже.

«Ситуация неадекватная, поэтому быстро я не могу говорить. Это надо от начала до конца объяснить», — пояснила дебоширка.

На вопрос о том, сожалеет ли она о произошедшем, Вележева ответила довольно лаконично.

«Я ни в чем не… Слушайте, давайте через час», — попросила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, экипаж авиалайнера, следовавшего рейсом «Москва — Тель-Авив», принял решение вернуться на стоянку в «Шереметьево» из-за неадекватного поведения пассажирки — актрисы Лидии Вележевой. По информации «Аэрофлота», женщина оскорбляла членов экипажа, отказывалась пристегиваться и не реагировала на замечания борт-проводников. Полицейские со скандалом вывели дебоширку с борта воздушного судна.

В ходе медицинской экспертизы в крови звезды было обнаружено 0,43 промилле алкоголя.