  1. Пятый канал
  4. В крови Вележевой, устроившей дебош в самолете, выявили 0,43 промилле алкоголя

В крови Вележевой, устроившей дебош в самолете, выявили 0,43 промилле алкоголя

, 18:18 Видео 956

Актриса спровоцировала конфликт на борту авиалайнера «Москва — Тель-Авив» и была снята с воздушного судна.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lidiiavelezheva, Telegram @пресс хата

В крови российской актрисы Лидии Вележевой, устроившей дебош на борту самолета рейса «Москва — Тель-Авив», было обнаружено 0,43 промилле алкоголя. Ранее звезда отрицала факт употребления спиртного перед вылетом, однако медицинская экспертиза показала обратный результат.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, знаменитость нарушила правила поведения на борту самолета. Она отказалась пристегнуться, нецензурно выражалась, оскорбляла пассажиров. В результате экипаж самолета принял решение вернуться на стоянку в «Шереметьево» и высадить пасажирку.

Когда сотрудники правоохранительных органов попросили Вележеву выйти из самолета, она устроила скандал. Полицейским пришлось выводить женщину за руки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сама Лидия Вележева оценивает произошедший инцидент.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.87
0.04 71.01
0.23
Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!

Последние новости

18:50
Видео: порядка 20 автомобилей столкнулись в подмосковном Королеве
18:43
Либо беременна, либо располнела: Муцениеце в леопардовом платье запутала поклонников
18:35
Огненный ад: экстремальный режим пожарной опасности объявлен в Калифорнии
18:25
Пять человек погибли в страшном ДТП в Подмосковье
18:18
В крови Вележевой, устроившей дебош в самолете, выявили 0,43 промилле алкоголя
18:10
Житель Саратовской области более полугода насиловал 15-летнюю дочь

Сейчас читают

Видео: Актриса Вележева скандалит с полицейскими на борту самолета
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев