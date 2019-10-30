В крови Вележевой, устроившей дебош в самолете, выявили 0,43 промилле алкоголя

В крови российской актрисы Лидии Вележевой, устроившей дебош на борту самолета рейса «Москва — Тель-Авив», было обнаружено 0,43 промилле алкоголя. Ранее звезда отрицала факт употребления спиртного перед вылетом, однако медицинская экспертиза показала обратный результат.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, знаменитость нарушила правила поведения на борту самолета. Она отказалась пристегнуться, нецензурно выражалась, оскорбляла пассажиров. В результате экипаж самолета принял решение вернуться на стоянку в «Шереметьево» и высадить пасажирку.

Когда сотрудники правоохранительных органов попросили Вележеву выйти из самолета, она устроила скандал. Полицейским пришлось выводить женщину за руки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сама Лидия Вележева оценивает произошедший инцидент.