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Видео: Актриса Вележева скандалит с полицейскими на борту самолета

, 16:13 Эксклюзивное видео 6 090

На кадрах видно, как правоохранители выводят звезду за руки с борта воздушного судна.

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Фото, видео: ВКонтакте @me_v_forme, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с борта самолета «Москва — Тель-Авив», где актриса Лидия Вележева устроила дебош. Авиалайнер, который должен был вылететь из столичного «Шереметьево», развернули в момент выезда на ВПП. Воздушное судно вернули на стоянку, а звезду сняли с борта самолета.

Как видно на кадрах, в салоне самолета произошел конфликт между Вележевой и полицейскими. Правоохранители попросили звезду выйти из авиалайнера, однако она до последнего сопротивлялась и возмущалась. В результате стражам порядка пришлось за руки вывести дебоширку с борта воздушного судна.

По предварительным данным, вместе с коллегами по цеху — Марией Порошиной и Валерием Яременко — Вележева летела на гастроли в Нетанию, где должен был состояться спектакль с ее участием.

Пресс-атташе театра имени Евгения Вахтангова, где работает актриса, не верит, что знаменитость могла себя неадекватно вести на борту самолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конфликт на борту самолета разрешился.

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