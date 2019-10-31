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  4. Отец убитого в детсаду в Нарьян-Маре ребенка никогда не видел подозреваемого

Отец убитого в детсаду в Нарьян-Маре ребенка никогда не видел подозреваемого

, 16:34 Эксклюзивное интервью 262

В интервью 5-tv.ru мужчина прокомментировал задержание предполагаемого злоумышленника.

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Фото, видео: ВКонтакте @nao24, 5-tv.ru

Отец шестилетнего мальчика, который был убит в детском саду в Ненецком автономном округе, прокомментировал задержание предполагаемого виновника преступления. В интервью 5-tv.ru мужчина отметил, что не был знаком с подозреваемым, поэтому не догадывается о его возможных мотивах.

«Вообще не видел и не знаю. Ни фамилия, ни имя мне ничего не говорит», — отметил Константин.

Убийство мальчика произошло во время «тихого часа» в Нарьян-Маре. Задержанный — 36-летний местный житель, который находился в состоянии опьянения. По предварительной информации, он проходил лечение от алкоголизма в наркодиспансере.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии подозреваемого. Известно, что мужчину зовут Денис Поздеев, он 1983 года рождения.

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