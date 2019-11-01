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  4. Ученые открыли неожиданное свойство холестерина — видео

Ученые открыли неожиданное свойство холестерина — видео

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Исследование проводила группа ученых из Швеции и Объединенных Арабских Эмиратов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ajun Ally, David Oxberry, kati, Mark King

Группа ученых из Швеции и Объединенных Арабских Эмиратов в результате исследования выяснила, что пугающий до этого холестерин необходим для активации рецептора, отвечающего за выработку инсулина.

Эксперимент был проведен на бета-клетках поджелудочной железы мышей и умерших людей. Выяснилось, что метаболит холестерина способен увеличивать секрецию инсулина, активируя поверхностный рецептор GPR183. Также данный метаболит защищает бета-клетки от клеточного стресса, вызванного длительной или хронической гликемией — повышенным содержанием глюкозы в крови.

По мнению ученых, этот процесс приводит к чувству голода и увеличению веса.

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