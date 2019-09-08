Что чаще всего становится причиной болезней сердца

В результате крупномасштабного исследования, ученые выяснили, что риску сердечно-сосудистых заболеваний наиболее подвержены люди, которые курят, ведут малоподвижный образ жизни, а также диабетики и страдающие высоким уровнем холестерина. Об этом сообщает ФАН.

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По мнению международной группы исследователей, вышеперечисленные факторы оказывают на сердце гораздо большее влияние, нежели наследственность. Специалисты уверены — образ жизни человека значительно сказывается на состоянии его здоровья и продолжительности жизни.

В ходе эксперимента, ученые изучили данные 1075 человек в возрасте до 50 лет. 520 людей были абсолютно здоровы, 555 имели диагноз — ишемическая болезнь сердца.

Больше 70% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями пренебрегали физической активностью, употребляли табачные изделия или страдали от повышенного холестерина и диабета.

Эксперты советуют больше внимания уделять аэробным нагрузкам — это положительно влияет на состояние сердечной мышцы. В неделю рекомендуется посвящать не менее 4,5 часа на пробежку.

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