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  4. Террористическая группировка ИГ* заявила о «преемнике» ликвидированного аль-Багдади

Террористическая группировка ИГ* заявила о «преемнике» ликвидированного аль-Багдади

, 18:45 51

Боевики подтвердили уничтожение своего главаря, передает агентство Reuters.

Фото: REUTERS

Террористическая группировка ИГ*, запрещенная в России, подтвердила уничтожение своего лидера аль-Багдади. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на данные связанного с исламистами сайта.

Также сообщается, что боевики назвали имя «преемника». Новым лидером террористом стал некий Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пентагон опубликовал видео спецоперации по уничтожению лидера запрещенной организации ИГ* аль-Багдади. Кадры были сделаны беспилотником. Видно, как несколько десятков военных пытаются штурмовать укрепление. Позже появилась информация, что террорист номер один подорвал себя вместе с двумя детьми, после чего на его убежище сбросили бомбы. Других доказательств, кроме этого видео пока нет.

ИГ* — запрещена в РФ.

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