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  4. Мать «внебрачного сына» Николая Цискаридзе против его встречи с артистом балета

Мать «внебрачного сына» Николая Цискаридзе против его встречи с артистом балета

, 22:43 132

Родительница объявившегося наследника пытается отправить его на отдых.

Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей

Тимур Акперов хочет встретиться с предполагаемым отцом Николаем Цискаридзе, но мать мальчика пытается предотвратить это, сообщает StarHit. В ближайшее время артист должен приехать в столицу на выступление, и Тимур мечтает увидеть Николая на сцене. По словам юноши, его мама против этой встречи — она хочет его отправить в это время в Баку на отдых.

«Она поставила меня перед фактом: сказала, что я должен улететь и отдохнуть. Это прозвучало очень странно с учетом того, что мы с ней в ссоре. Она меня из дома выгоняла, а тут решила отпуск устроить. Зачем-то купила мне билеты в Баку, хотя я вообще туда не собирался», — рассказал Акперов в комментарии глянцевому журналу.

Юноша пытался наладить отношения с отцом. Он уже ездил в Санкт-Петербург на выступление, но так и не смог увидеться с прославленным танцором. Сам Цискаридзе никак не комментирует скандальную новость. Как стало известно несколько недель назад, 19-летний азербайджанец Тимур Акперов объявил себя единственным наследником артиста балета. Он считает, что Николай Цискаридзе его биологический отец.

Instagram @timactor1

Ранее 5-tv.ru писал, что «внебрачный сын» Цискаридзе пожаловался на преследование.

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Мать «внебрачного сына» Николая Цискаридзе против его встречи с артистом балета

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