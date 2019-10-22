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  4. «Сниму побои!» «Внебрачный сын» Цискаридзе пожаловался на преследование

«Сниму побои!» «Внебрачный сын» Цискаридзе пожаловался на преследование

, 11:14 Фото 318

19-летний Тимур Акперов подвергается нападкам хейтеров не только в соцсетях, но и на улице.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @timactor1

Студент московского театрального ВУЗа 19-летний азербайджанец Тимур Акперов привлек внимание общественности тем, что заявил — он внебрачный сын артиста Николая Цискаридзе. Известный танцор, однако, слух о появлении у него наследника никак не прокомментировал. Зато у возможного ребенка звезды появились серьезные проблемы. Хейтеры угрожают расправой молодому человеку в соцсетях, а некоторые даже преследуют юношу на улице.

«Страшнее всего, то, что начали поступать угрозы. Какие-то люди пишут сообщения, оскорбляют меня. Недавно в метро подошел какой-то человек. Выяснял, действительно ли я сын Цискаридзе, хотел ударить. Я не понимаю, откуда в людях эта агрессия? Я ведь ничего плохого не сделал!» — цитирует Starhit «внебрачного сына» Цискаридзе.

Instagram @timactor1

Тимур Акперов опубликовал в Instagram фотографию, на которой выглядит совсем измученным и уставшим. Снимок студент сопроводил душераздирающим сообщением, в котором призвал недоброжелателей оставить его в покое.

«Вы за все ответите! Сниму побои и напишу в полицию! Меня уже все достало! Николай, тебе приятно, когда твоего сына бьют люди на улице?» — написал возможный наследник артиста балета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что назвавший себя сыном Цискаридзе юноша настаивает на ДНК-тесте.

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