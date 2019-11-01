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  4. Пассажир экстренно севшего в Тюмени самолета рассказал о «хлопках» при взлете

Пассажир экстренно севшего в Тюмени самолета рассказал о «хлопках» при взлете

, 20:21 Эксклюзивное видео 131

По словам мужчины, посадка в «Рощино» прошла мягко.

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Фото, видео: Instagram @sydovod, 5-tv.ru

Пассажир экстренно севшего в Тюмени Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» Сергей рассказал 5-tv.ru о ситуации на борту во время внештатной ситуации, возникшей спустя несколько минут после взлета.

По словам мужчины, были слышны хлопки.

«Огня не было. При взлете происходили хлопки. Паники не было», — поделился он.

Сергей добавил, что среди находившихся на борту были и дети, однако он затруднился назвать их приблизительное число.

Он отметил, что посадка прошла мягко и пассажиры поаплодировали пилотам в знак благодарности.

В пресс-службе авиакомпании заверили, что все пассажиры будут доставлены в Петербург на резервном борте.

Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, приземлился в аэропорту вылета — «Рощино». На борту воздушного судна находились 86 пассажиров, включая членов экипажа. Никто из них не пострадал. До этого воздушное судно кружило над городом, вырабатывая топливо.

Следственный комитет начал проверку по факту экстренной посадки лайнера.

5-tv.ru публиковал видео экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Тюмени.

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