The Blast: Дженнифер Лопес назвала Бена Аффлека раздражающий алкоголиком

Певица Дженнифер Лопес готовит новые композиции, в которых может высмеять бывшего мужа, актера Бена Аффлека. По информации инсайдеров, артистка намерена рассказать о проблемах в их браке, а в частных разговорах уже называла экс-супруга «сухим алкоголиком». Об этом сообщает The Blast.

По словам источника из окружения знаменитости, Лопес работает над жизнерадостными песнями, посвященными новому этапу своей жизни после развода. Однако за позитивным настроением могут скрываться довольно болезненные воспоминания о семейных отношениях.

«Ее поклонникам не терпится услышать новые песни и все эти колкости в адрес Бена, потому что они уже на подходе», — рассказал инсайдер.

При этом источник утверждает, что певица не собирается напрямую упоминать Аффлека по имени. Вместо этого она намерена использовать намеки на его поведение в браке и причины расставания.

«Обещал быть супермужем»: что Лопес говорила об Аффлеке

По словам инсайдера, Дженнифер тяжело переживала разочарование в отношениях с актером. Когда знаменитости вновь сошлись после многолетней разлуки, певица надеялась, что их история любви наконец закончится счастливым браком. Однако реальность, как утверждает источник, оказалась совсем другой.

«Какая ирония, это было похоже на обман: он обещал быть супермужем, но после свадьбы стал суперраздражающим», — передал инсайдер слова Лопес.

Источник также утверждает, что артистка в частных беседах называла Аффлека «сухим алкоголиком». Это выражение иногда используют по отношению к человеку, который прекратил употреблять спиртное, но, по мнению окружающих, продолжает демонстрировать некоторые поведенческие проблемы, связанные с прежней зависимостью.

По словам собеседника издания, Лопес признает усилия бывшего мужа в борьбе с алкоголизмом, однако считает, что даже в трезвом состоянии он бывает раздражительным и вспыльчивым. Сам Аффлек ранее публично рассказывал о проблемах с алкоголем и попытках справиться с зависимостью.

Почему Дженнифер Лопес долго молчала после развода

По сведениям инсайдера, сразу после расставания знаменитость сознательно избегала резких высказываний в адрес Аффлека. Причиной стало желание защитить детей от последствий публичного конфликта.

У Лопес есть близнецы Макс и Эмми от брака с певцом Марком Энтони. Актер воспитывает троих детей от Дженнифер Гарнер — Вайолет, Фина и Сэмюэла. За время совместной жизни дети знаменитостей успели сблизиться.

«Дженнифер очень достойно пережила развод, потому что у них было пятеро детей, и эти дети стали лучшими друзьями», — рассказал источник.

По его словам, последнее, чего хотела певица, — это публично унижать бывшего мужа и создавать дополнительные проблемы для семьи. Однако со временем отношение Лопес к произошедшему изменилось.

«Меня больше ничто не тяготит»: как певица изменилась после расставания

Сама Дженнифер Лопес недавно призналась, что чувствует себя значительно счастливее после развода. 15 ноября артистка появилась в вечернем шоу Джимми Фэллона и рассказала о новом этапе своей жизни.

«Кажется, это счастливая эпоха, когда я не обременена ничем нездоровым», — заявила певица.

По словам Лопес, сейчас она наслаждается свободой и возможностью уделять больше времени себе. Знаменитость положительно оценивает перемены, произошедшие после завершения отношений с Аффлеком.

При этом певица не стала подробно объяснять, что именно имела в виду под словами о нездоровых обстоятельствах, от которых освободилась.

Ранее Лопес также рассказывала, что после отъезда детей на учебу в колледж у нее появилось больше возможностей заниматься творчеством. Теперь артистка может сосредоточиться на музыкальной карьере, личных проектах и собственных интересах.

Как Дженнифер Лопес готовит возвращение на сцену

Певица активно работает над новым музыкальным материалом. В этом ее поддерживает подруга и преподаватель вокала Стиви Макки. Источник рассказал, что в новом доме Лопес в Хидден-Хиллз оборудована собственная студия звукозаписи.

«В ее новом особняке есть студия звукозаписи, и она может заниматься музыкой там в любое время», — сообщил собеседник издания.

Предполагается, что новые композиции будут посвящены личным переменам, свободе и ощущению счастья после сложного периода.

Как Бен Аффлек реагирует на слухи о музыкальной мести

По словам инсайдеров, сам актер практически не интересуется тем, что происходит в жизни бывшей супруги. Источник утверждает, что Аффлек уже пережил расставание и предпочитает не возвращаться к обсуждению их отношений.

«Он действительно не говорит о ней. В последнее время Бен погружен в себя. Возможно, он даже не будет слушать ее новую музыку, когда она выйдет», — рассказал собеседник издания.

По его словам, актер не собирается реагировать на творчество Лопес, если она решит выразить через песни свои чувства. Однако источник допустил, что слишком резкие высказывания могут спровоцировать новый конфликт между бывшими супругами.

«Кто знает, как далеко зайдет Дженнифер. Может быть, она и правда его уничтожит. Если она это сделает, между ними могут возникнуть проблемы», — предположил инсайдер.

Почему отношения Лопес и Аффлека вновь оказались в центре внимания

История любви знаменитостей началась еще в начале 2000-х годов. Тогда Лопес и Аффлек стали одной из самых обсуждаемых пар Голливуда. Влюбленные собирались пожениться, однако в 2004 году разорвали помолвку.

Спустя почти два десятилетия они неожиданно возобновили отношения, а в 2022 году сыграли свадьбу. Поклонники воспринимали их воссоединение как редкую возможность начать прежнюю историю любви заново. Однако семейное счастье оказалось недолгим.

В августе 2024 года Лопес подала на развод, указав датой расставания апрель того же года. В феврале 2025-го их брак был официально расторгнут.

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