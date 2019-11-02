Известная актриса театра и кино Эвелина Бледанс сейчас отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. Вместе со своим сыном звезда изучает местные окрестности и знакомится с мусульманской культурой. Знаменитость не забывает делиться приобретенным опытом с интернет-поклонниками. На своей странице в Instagram она публикует кадры из отпуска.

Судя по последнему снимку теледивы, она решила примерить образ султанских жен. Бледанс надела черный тюрбан, кардиган в пол, белоснежный костюм, солнечные очки заостренной формы и бусы. Наряд получился очень эффектным и вызвал множество забавных ассоциаций у пользователей.

Фанаты отметили, что артистка настолько прониклась местным колоритом, что решила сменить свой стиль и одеваться в соответствии с культурой Ближнего Востока. Впрочем, поклонники уверены, что звезда в любом образе выглядит притягательно, а в черном тюрбане и вовсе напоминают царицу из сказок Александра Пушкина.

Instagram @bledans

«Восточная царица»;

«Шамаханская царица!»

«Клеопатра прям!»

«Султанша!»

«Богиня!»

«Королева!» — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс похвасталась идеальной фигурой в бикини.