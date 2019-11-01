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  4. «Женщина-огонь!» Бледанс взбудоражила мужчин страстным фото в бикини

«Женщина-огонь!» Бледанс взбудоражила мужчин страстным фото в бикини

, 20:31 Фото 80

Актриса выложила сексуальный снимок в ответ на критику ее «пятой точки».

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Фото, видео: Instagram @bledans

Актриса Эвелина Бледанс выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой предстала в бордовом бикини. Поклонники знаменитости признались, что не могут оторвать глаз от ее фигуры.

Бледанс рассказала, что выложила снимок после критики в свой адрес. Она получила в директ сообщения с неприятными комментариями. Когда актриса рассказала об этом, с ней связалась фотограф и предложила сделать фотосессию. Опубликованный снимок стал первым из серии.

«Ловите первую фоточку», — подписала Бледанс фотографию, добавив хэштеги «Полюби себя», «Будь добрее, «Завидуй молча» и другие.

Instagram @bledans

Подписчикам актрисы понравилась ее фотография — за четыре часа пост собрал более 30 тысяч лайков. Особенно одобрительно о снимке отзывалась мужская часть поклонников Бледанс. Находились и восторженные комментарии от женщин.

«Круто! Я аж засмущался»;

«Сказка для глаз, просто прелесть»

«Женщина-огонь! Нечего добавить к фотке», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс в одном полотенце показала «место для султанских жен».

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