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Маленькая девочка выжила в двух страшных ДТП за один день — видео

, 23:23 Видео 474

Родители шестилетнего ребенка погибли в первой аварии.

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Фото, видео: ВКонтакте / Алексей Вожегов; @xxxnojlocatbluxxx

Шестилетняя девочка выжила в двух страшных ДТП за один день. В первой аварии погибли ее родители, пишет информационный портал Newsler.ru.

Обе аварии произошли 2 ноября. Утром девочка ехала вместе с родителями в легковом автомобиле марки Nissan. На дороге в Мурашинском районе машина влетела под КАМАЗ. В результате аварии погибли два человека: 36-летний водитель и его 28-летняя пассажирка.

В ДТП выжила шестилетняя девочка. Ребенка отправили в одну из больниц Кирова, на въезде в город автомобиль скорой помощи перевернулся. По словам очевидцев, в него перед этим врезался Ford.

Девочка выжила и во второй аварии. Информации о ее состоянии на данный момент нет. На видео с места второго ДТП видно, что оно произошло на перекрестке.

Вечером 2 ноября 5-tv.ru сообщал об еще одном ДТП с детьми. В Самарской области перевернулся микроавтобус с восемью школьниками.

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