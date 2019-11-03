Ковалев проиграл Альваресу и не смог защитить титул чемпиона мира WBO

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу, тем самым не сумев защитить титул чемпиона мира WBO в весовой категории до 79,38 килограммов. Бой состоялся в Лас-Вегасе и завершился нокаутом в ходе 11-го раунда, сообщает ТАСС.

Отмечается, что команда Сергея Ковалева заявила об отказе от оперативной медицинской помощи.

Это поражение стало четвертым в карьере 36-летнего российского боксера. В его активе 34 победы, 29 из которых нокаутом, и одна ничья. 29-летний Сауль Альварес одержал 53 победы, в том числе 36 нокаутом, один раз потерпел поражение и два раза завершил бой ничьей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дагестанский боец Маликов показал Кокляеву, как вырубить Емельяненко за 20 секунд.