  1. Пятый канал
  4. «Черная пантера!» Похудевшую Пегову поклонники назвали статуэточкой

«Черная пантера!» Похудевшую Пегову поклонники назвали статуэточкой

| Алиса Маркова Фото 26 723

Актриса приобрела узкую талию, но сохранила аппетитные формы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @pegovairina

Ирина Пегова отправилась на гастроли в Новосибирск. Кинодива опубликовала в Instagram фото из столичного аэропорта «Шереметьево». На снимке актриса позирует перед зеркалом на фоне гардероба и чемоданов. Для перелета звезда выбрала total black наряд: высокие изящные сапожки, брюки и облегающую, демонстрирующую пышные формы водолазку.

«Все в Шарике! Даже все вовремя случилось! Новосибирск встречай!» — подписала пост артистка.

Instagram @pegovairina

Поклонники 41-летней заметно похудевшей, свежей и подтянутой Ирины Пеговой оценили публикацию по достоинству. Подписчики звезды уверены — силы воли и дисциплины артистке не занимать. Актриса поразила фан-базу стройной фигурой в облегающем наряде, подчеркивающем аппетитные формы.

«Фигура просто класс!»

«Шикарно выглядите! Стройняшка»;

«Черная пантера»;

«Статуэточка красивая, яркая», — написали фолловеры.

Однако среди 600-тысячной аудитории Ирины Пеговой нашлось несколько острых на язык пользователей.

«По-моему, все видят только два шарика!» — иронично заметил юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова показала баню «по-киношному».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.21
0.01 70.68
0.01
Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений

Последние новости

5:06
Instagram начал в тестовом режиме скрывать число лайков под постами
4:48
Определились десять из 24 участников чемпионата Европы по футболу 2020 года
4:22
Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать
3:58
Два человека пострадали во время пожара в московской многоэтажке
3:32
Мощный пожар охватил сразу три этажа многоэтажки в Москве
3:27
Завершилось строительство скоростной автомагистрали Москва — Санкт-Петербург

Сейчас читают

Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений
Три знака зодиака, расставшись с которыми вы очень пожалеете
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев