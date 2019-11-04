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  4. Подросток за рулем «пятерки» сбил 15-летнего пешехода в Ленобласти

Подросток за рулем «пятерки» сбил 15-летнего пешехода в Ленобласти

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Пострадавший в ДТП был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

Несовершеннолетний молодой человек за рулем ВАЗ 2105 сбил 15-летнего пешехода. ДТП произошло в воскресенье вечером в Кировском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГИБДД.

По предварительным данным, авария произошла около 18 часов у дома № 12 по Шоссейной улице в поселке Назия. 17-летний водитель за рулем «пятерки» наехал на 15-летнего юношу, который шел вне зоны пешеходного перехода. В результате произошедшего пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что маленькая девочка выжила в двух страшных ДТП за один день.

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