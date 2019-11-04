Гороскоп на 4 ноября: посмотрите своему страху в глаза, Львы!

Овны, чем больше вы вступаете в контакт со Вселенной внутри вас, тем больше вы будете чувствовать связь со Вселенной снаружи. Весы, сегодня вы можете столкнуться с конфликтами. Имейте в виду, что не стоит опускаться до уровня людей, с которыми вам возможно придется вступить в перепалку. Львы, вы можете либо позволить страху неудачи удержать вас от попыток сделать что-то снова, либо же вы можете приблизиться к своим демонам с решимостью пожарных. Выберите смелость, а не страх.

♈ Овен

Бенджамин Франклин говорил: «Есть три вещи, сделать которые необычайно трудно: сломать сталь, раскрошить алмаз и познать самого себя». Это то, о чем вас стоит задуматься сегодня, Овны. Осознайте, что чем больше вы вступаете в контакт со Вселенной внутри себя, тем больше вы будете чувствовать связь со Вселенной снаружи. Что, если установление этой связи является секретом навигации по вашей жизни?

Космический совет: начните путешествие к своим душе и сердцу.

♉ Телец

Не имеет значения, что вы думаете о стакане: наполовину пуст или наполовину полон, если вы упускаете весь смысл. Стакан нужен для того, чтобы из него пить, и вы можете наполнить его, когда захотите. Не позволяйте своему пессимизму быть причиной, по которой вы упускаете то, что хорошо в вашей жизни. Сегодня вам предстоит понять, что счастье можно найти в первую очередь внутри себя. Вы искали любовь и подтверждение не в тех местах? Вам пора возвращаться домой к себе, Тельцы.

Космический совет: сосредоточьтесь на хорошем в своей жизни.

♊ Близнецы

Когда на рабочем месте вы начинаете чувствовать себя как дома, знайте, вы создали что-то ценное для себя. Близнецы, вы окружены удивительным актерским талантом и командой, которая поддерживает ваши мечты и видения и хочет, чтобы вы росли. Посмотрите, как вы можете расширить их возможности в ответ. Те из вас, кто начинает работать из дома, сосредоточьтесь на создании пространства, которое вдохновляет и мотивирует вас. Только убедитесь, что это не чересчур удобно.

Космический совет: поблагодарите тех, кто поддержал вас в путешествии.

♋ Рак

Борьба между разумом и сердцем продолжается. Дело не в том, чтобы отдавать предпочтение одному над другим. Речь идет о поиске середины между логикой и интуицией. Работа из пространства высшей мудрости сделает вас непобедимым. Некоторым из вас звезды советуют обратиться к наставнику за советом. Опять же, вам не нужно применять все, что он говорит. Однако многое вы выиграете, будучи открытым и восприимчивым.

Космический совет: вы можете заставить сердце и разум договориться.