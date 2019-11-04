Гороскоп на 4 ноября: посмотрите своему страху в глаза, Львы!

Овны, чем больше вы вступаете в контакт со Вселенной внутри вас, тем больше вы будете чувствовать связь со Вселенной снаружи. Весы, сегодня вы можете столкнуться с конфликтами. Имейте в виду, что не стоит опускаться до уровня людей, с которыми вам возможно придется вступить в перепалку. Львы, вы можете либо позволить страху неудачи удержать вас от попыток сделать что-то снова, либо же вы можете приблизиться к своим демонам с решимостью пожарных. Выберите смелость, а не страх.
♈ Овен
Бенджамин Франклин говорил: «Есть три вещи, сделать которые необычайно трудно: сломать сталь, раскрошить алмаз и познать самого себя». Это то, о чем вас стоит задуматься сегодня, Овны. Осознайте, что чем больше вы вступаете в контакт со Вселенной внутри себя, тем больше вы будете чувствовать связь со Вселенной снаружи. Что, если установление этой связи является секретом навигации по вашей жизни?
Космический совет: начните путешествие к своим душе и сердцу.
♉ Телец
Не имеет значения, что вы думаете о стакане: наполовину пуст или наполовину полон, если вы упускаете весь смысл. Стакан нужен для того, чтобы из него пить, и вы можете наполнить его, когда захотите. Не позволяйте своему пессимизму быть причиной, по которой вы упускаете то, что хорошо в вашей жизни. Сегодня вам предстоит понять, что счастье можно найти в первую очередь внутри себя. Вы искали любовь и подтверждение не в тех местах? Вам пора возвращаться домой к себе, Тельцы.
Космический совет: сосредоточьтесь на хорошем в своей жизни.
♊ Близнецы
Когда на рабочем месте вы начинаете чувствовать себя как дома, знайте, вы создали что-то ценное для себя. Близнецы, вы окружены удивительным актерским талантом и командой, которая поддерживает ваши мечты и видения и хочет, чтобы вы росли. Посмотрите, как вы можете расширить их возможности в ответ. Те из вас, кто начинает работать из дома, сосредоточьтесь на создании пространства, которое вдохновляет и мотивирует вас. Только убедитесь, что это не чересчур удобно.
Космический совет: поблагодарите тех, кто поддержал вас в путешествии.
♋ Рак
Борьба между разумом и сердцем продолжается. Дело не в том, чтобы отдавать предпочтение одному над другим. Речь идет о поиске середины между логикой и интуицией. Работа из пространства высшей мудрости сделает вас непобедимым. Некоторым из вас звезды советуют обратиться к наставнику за советом. Опять же, вам не нужно применять все, что он говорит. Однако многое вы выиграете, будучи открытым и восприимчивым.
Космический совет: вы можете заставить сердце и разум договориться.
♌ Лев
Единственное, что сдерживает вас сегодня, это вы сами, Львы. Хотя победа в битвах вселяет гордость и уверенность, проигрыш часто ассоциируется с чувством вины и стыда. То, как мы трансформируем наши раны в мудрость, это то, что определяет наш характер. Вы можете либо позволить страху неудачи удержать вас от попыток добиться своего снова, либо вы можете приблизиться к своим демонам с решимостью пожарного. Выберите смелость, а не страх.
Космический совет: взгляните своим страхам в глаза.
♍ Дева
Чрезмерное погружение в мысли похоже на медленный яд. Это делает нас физически и умственно слабыми в течение определенного периода времени. Чем больше мы занимаемся «умственной гимнастикой», тем меньше мы способны противостоять ловушке, которую наш разум ставит перед нами. Девы, перестаньте оправдываться за себя. Вас просят пробудиться к вашей истинной силе и потенциалу. Отсутствие творческой свободы может стать проблемой для многих из вас. Еще раз, только вы решаете, что вы можете или не можете сделать.
Космический совет: не бойтесь обратиться к своей силе и потенциалу.
♎ Весы
«Как и когда моя жизнь превратилась в мыльную оперу?». Вы никогда не задавались таким вопросом делая каждый день одно и тоже, приходя на работу или с нее домой? Звезды говорят, что вы вот-вот можете оказаться заложником обмана или драмы. Не говоря уже о раскрытых давних секретах. Держите голову высоко и сохраняйте достоинство, даже если вы обнаружите, что ваши коллеги или друзья участвуют в пустых сплетнях, которые касаются вас. Вы лучше этого, и вы переживете этот шторм, пока будете оставаться верными себе.
Космический совет: встретьтесь с бурей лицом к лицу достойно.
♏ Скорпион
Вы планируете заняться делом с другом или знакомым? Установите «рабочие даты», чтобы увидеть, насколько вы совместимы. Если вы предпочитаете работать самостоятельно, найдите подходящее место. Вы и ваш друг можете по очереди давать ценные советы и мотивировать друг друга. Те, кто уже работает в парах, найдут себя процветающими. Пусть доверие и взаимопонимание продолжают оставаться секретным соусом к вашему успеху.
Космический совет: сделайте ставку на работу в союзе.
♐ Стрелец
Делайте приседания, ешьте больше овощей и фруктов и держите свои мысли в чистоте. Да, это означает отделение от ненавистников и скептиков. Вы находитесь в процессе создания своей империи, и вам понадобится четкий фокус, чтобы осуществить задуманное. Верить в невозможное, несмотря на то, что другие могут сказать — это самое главное. Это секрет успеха в игре, которая постоянно раздвигает ваши собственные пределы.
Космический совет: будьте смелее, двигаясь к цели.
♑ Козерог
Финал — это не плохо, Козероги. Это просто означает, что что-то послужило своей цели и теперь настало время перейти к чему-то новому, большему и лучшему. Наступает период трансформации, и он требует от вас практики непривязанности. Примите то, что приходит, и позвольте этому уйти, когда придет время. То, что должно быть вашим, будет им. Помните, что боль неизбежна, а страдание — личный выбор каждого.
Космический совет: позвольте себе трансформироваться.
♒ Водолей
Водолеи, вы знаете, что и как вы делаете. Вы практичны и находчивы, и вам не нужна проверка от кого-либо, кроме вас. Продолжайте оставаться на месте. Это поможет вам создать нечто совершенное из пространства знаний, а также позволит обратить внимание на сложные детали. Если вы сомневаетесь, выберите качество, а не количество. Лучше взять меньше проектов и попытаться выложиться по полной, чем пытаться делать все сразу и не сделать ничего хорошего.
Космический совет: выберите качество, а не количество.
♊ Рыбы
Вещи могут или не могут работать в соответствии с вашим планом. Не позволяйте прошлому утяжелить вас. Вы вступаете в новый период жизни, Рыбы, оставьте тьму позади. Впереди вас ждет только самое лучшее. Когда вы исцелитесь от прошлых волнений, вы будете наполнены новым чувством ясности. Почувствуйте себя вдохновленными! Верьте тому, что говорит вам ваше высшее «я».
Космический совет: пусть ваша интуиция будет вашей путеводной звездой.
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