Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября

Общий фон предстоящей недели будет довольно гармоничным. Большинство планет находятся в позитивных конфигурациях. Исключение может составлять Марс: иногда нам будет не хватать решительности и инициативы, а в другие моменты энергия планеты может прорываться в виде конфликтов и стычек. В остальном планеты обещают энергетическую поддержку.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет справиться со сложной атмосферой недели.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается, но уже подходит к концу период конфликтов и столкновений. Пройдут проверку ваши отношения даже со старыми друзьями. Вам следует избегать стычек, ссор и травм. Постарайтесь подобрать такой режим, чтобы минимизировать возможность таких происшествий.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит непростая неделя. Жизнь подбрасывает вам возможность проверить свое терпение, устойчивость к стрессам, умение избегать конфликтов и игнорировать обидчиков. По возможности проведите неделю без общественной деятельности и важных переговоров.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит гармоничная неделя. Продолжается энергичный период, когда вы можете успешно закончить начатые проекты, доделать важные дела, добиться повышения, продвижения и других важных для вас результатов. Энергия недели будет способствовать вам в этом.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит скорее гармоничная неделя. Внутренняя собранность и уверенность в себе позволят вам действовать из вашей глубины, и в то же время достигать значительных внешних результатов. Неделя будет хороша для практической активной деятельности, особенно, если вам важно будет убедить окружающих присоединиться к вашим планам. Ваша собранность и инициатива будут способствовать вашим успехам.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит напряженная неделя. Вы можете испытывать неразбериху в душе, а на внешнем плане попадать в кризисные или конфликтные ситуации. Часто причиной будет борьба за власть, ощущение неуважения окружающих к вам, или неудовлетворенность своими успехами. Следует отложить решение важных вопросов и не слишком настаивать на своем в переговорах.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев предстоящая неделя будет очень удачной. Ситуации будут складываться как по расписанию, а результаты радовать вас и создавать чувство уверенности и удовлетворенности. Вы будете ощущать повышенный уровень жизненных сил, собранность и концентрацию.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов предстоящая неделя будет скорее непростой. Важно будет как-то разрядить напряжение, накопившееся за последние недели. Подойдут спорт, секс или активная работа. Важно, чтобы выплеск накопившейся энергии не сопровождался гневом, агрессией или раздражением.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов предстоящая неделя даст глубокие возможности для осознания и изменения себя. Многие Скорпионы на предстоящей неделе будут справлять свой день рождения. Это время идеально подходит для того, чтобы осмыслить, как был прожит прошедший год, и задуматься о том, как вы хотите провести следующий. Помечтайте или составьте план действий.

Стрелец — гороскоп на неделю

В жизнь Стрельцов на предстоящей неделе планеты вмешиваться практически не будут. Обещается легкая энергетическая поддержка, которая проявится в виде хорошего самочувствия и настроения, а в остальном все будет зависеть от вашей свободной воли, то есть от осознанного выбора. Задумайтесь, чего хотите вы сами?

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит гармоничная неделя. Собранность, дисциплина, контроль и осознанность — вот те качества, которые помогут вам двигаться к вашим целям. Постарайтесь не разбрасываться этими энергиями и поставьте перед собой значительные планы на предстоящую неделю. Вам все будет удаваться как нельзя лучше, и ваши идеи будут эффективно воплощаться при условии, конечно, ваших соответствующих усилий.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит неделя скорее напряженная. Главным образом это будет проявляться в виде конфликтов, споров, неспособности быть убедительным для окружающих. Также может быть ощущение внутренней разбалансированности, когда вы не знаете, чего сами хотите. Чтобы не впасть в нерешительность и колебания — дайте себе физическую нагрузку, займитесь спортом. На следующей неделе это будет очень хорошо помогать вам приводить себя в тонус.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит гармоничная неделя. Вы будете чувствовать собранность, полноту, эмоциональную наполненность. Все это поможет вам прожить неделю с позитивным настроем, а также достигнуть явных внешних результатов. Используйте энергию предстоящей недели, чтобы осуществить то, что вам хочется в самой глубине вашего существа.

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