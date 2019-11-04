  1. Пятый канал
  4. Россияне назвали причины отказа от путешествий в 2019 году

Россияне назвали причины отказа от путешествий в 2019 году

, 8:54 Видео 74

Каждый второй опрошенный принял решение отказаться от поездки из-за финансовых затруднений.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Sina Schuldt

Россияне назвали причины отказа от путешествий в 2019 году. Аналитики Tutu.ru провели соответствующее исследование, в ходе которого были опрошены более четырех тысяч пользователей портала.

В результате выяснилось, что четверть туристов-респондентов уже съездили в отпуск или запланировали отправиться в тур до конца текущего года. Остальные 58% опрошенных — каждый второй — рассказали, что приняли решение отказаться от поездок из-за имеющихся финансовых затруднений.

Среди респондентов нашлись и такие, кто потратил отложенные на отпуск деньги на платежи по кредитам — 7%. Аналогичное количество участников опроса предпочли отдыхать дома из-за того, что «не с кем оставить кота» или в связи с необходимостью ухода за близкими.

Шесть процентов российских туристов не поехали отдыхать потому что «не получилось из-за работы» и «не хотелось». Пять процентов опрошенных заявили, что отказались от поездок по здоровью, а также по причине навалившихся домашних забот.

Некоторые россияне не отправились в путешествие в связи с отсутствием подходящей компании. Другие же признались, что никуда не поехали потому что им запрещен выезд за границу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые японские туристы посетили Кунашир.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 4 ноября: посмотрите своему страху в глаза, Львы!

Последние новости

9:56
«Какое желание загадать?»: Муж Елены Летучей поймал гигантскую золотую рыбку
9:40
Дженнифер Энистон закрутила новый роман
9:26
«Это пытка»: Бутина об условиях содержания в тюрьме США
9:12
Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового
8:54
Россияне назвали причины отказа от путешествий в 2019 году
8:36
Видео: Пугачева попыталась повторить шпагат Волочковой на концерте в Минске

Сейчас читают

Гороскоп на 4 ноября: посмотрите своему страху в глаза, Львы!
День Казанской иконы Божией Матери: что можно и нельзя делать 4 ноября
Пегова показала баню «по-киношному» — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев