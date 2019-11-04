Россияне назвали причины отказа от путешествий в 2019 году. Аналитики Tutu.ru провели соответствующее исследование, в ходе которого были опрошены более четырех тысяч пользователей портала.

В результате выяснилось, что четверть туристов-респондентов уже съездили в отпуск или запланировали отправиться в тур до конца текущего года. Остальные 58% опрошенных — каждый второй — рассказали, что приняли решение отказаться от поездок из-за имеющихся финансовых затруднений.

Среди респондентов нашлись и такие, кто потратил отложенные на отпуск деньги на платежи по кредитам — 7%. Аналогичное количество участников опроса предпочли отдыхать дома из-за того, что «не с кем оставить кота» или в связи с необходимостью ухода за близкими.

Шесть процентов российских туристов не поехали отдыхать потому что «не получилось из-за работы» и «не хотелось». Пять процентов опрошенных заявили, что отказались от поездок по здоровью, а также по причине навалившихся домашних забот.

Некоторые россияне не отправились в путешествие в связи с отсутствием подходящей компании. Другие же признались, что никуда не поехали потому что им запрещен выезд за границу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые японские туристы посетили Кунашир.