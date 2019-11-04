  1. Пятый канал
  4. Мария Миронова через месяц после родов продемонстрировала стройное тело

Мария Миронова через месяц после родов продемонстрировала стройное тело

, 11:24 Фото 19

Актриса опубликовала в сторис в Instagram снимки в красном платье, сделанные на фоне афинских пейзажей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @mariya_mironova_actress

Российская актриса Мария Миронова буквально месяц назад стала матерью. Сейчас вместе со своим новорожденным сыном звезда остается в Греции, где и проходили ее роды. В социальных сетях она делится кадрами из Афин, на которых демонстрирует подписчикам местный колорит.

Так, на одном из последних снимков знаменитость показала развалины древнего Парфенона. На фото Миронова позирует на фоне памятника античной культуры в ярко-красном платье и кроссовках. Наряд, который артистка выбрала для прогулки по городу, идеально подчеркнул ее тонкую талию и приковал внимание поклонников.

Instagram @mariya_mironova_actress

Как отмечает KP.RU, судя по внешнему облику звезды кажется, что она совсем не понравилась после родов, а если даже набрала вес, то уже успела похудеть.

Тем не менее, сама Миронова не в восторге от своей фигуры. Ранее она отмечала, что после рождение малыша ей придется сбросить около восьми килограммов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Миронова вышла в свет после родов. 

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 4 ноября: посмотрите своему страху в глаза, Львы!

Последние новости

11:24
Мария Миронова через месяц после родов продемонстрировала стройное тело
11:02
Три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с трактором в Приморье
10:52
Перед Новым годом Россия запустит в космос стеклянный шар
10:40
Москвич заказал убийство матери ради наследства
10:28
«Вот это пресс!»: Каменских ответила на слухи о беременности новым фото
10:14
«Это кощунство»: Памятник Герою Советского Союза поверг в шок казахстанцев

Сейчас читают

Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового
Гороскоп на 4 ноября: посмотрите своему страху в глаза, Львы!
Пегова показала баню «по-киношному» — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев