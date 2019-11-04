Мария Миронова через месяц после родов продемонстрировала стройное тело

Российская актриса Мария Миронова буквально месяц назад стала матерью. Сейчас вместе со своим новорожденным сыном звезда остается в Греции, где и проходили ее роды. В социальных сетях она делится кадрами из Афин, на которых демонстрирует подписчикам местный колорит.

Так, на одном из последних снимков знаменитость показала развалины древнего Парфенона. На фото Миронова позирует на фоне памятника античной культуры в ярко-красном платье и кроссовках. Наряд, который артистка выбрала для прогулки по городу, идеально подчеркнул ее тонкую талию и приковал внимание поклонников.

Instagram @mariya_mironova_actress

Как отмечает KP.RU, судя по внешнему облику звезды кажется, что она совсем не понравилась после родов, а если даже набрала вес, то уже успела похудеть.

Тем не менее, сама Миронова не в восторге от своей фигуры. Ранее она отмечала, что после рождение малыша ей придется сбросить около восьми килограммов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Миронова вышла в свет после родов.