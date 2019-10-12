46-летняя Мария Миронова вышла в свет после родов

Мария Миронова стала мамой во второй раз 30 сентября 2019 года. Актриса подарила жизнь малышу по имени Федор. Роды артистки проходили в греческой клинике, поэтому первый «выход в свет» после рождения сына знаменитость совершила в Афинах. В компании супруга звезда посетила дорогой ресторан, видеоотчет из которого разместила в Instagram. На кадрах кинодива пышет здоровьем и выглядит невероятно счастливой.

« Господи, как же хорошо, иногда выходить в мир. Это очень здорово, почувствовать осень в моем наилюбимейшем городе! » — сказала новоявленная мамочка в камеру. К Греции у актрисы особая любовь — здесь она сыграла свадьбу с отцом Феди.

Imnstagram @mariya_mironova_actress

46-летняя Мария Миронова родила старшего сына Андрея в первом браке (всего их у актрисы было четыре). Разница в возрасте между первым и вторым ребенком знаменитости колоссальная и составляет 27 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Миронова рассекретила пол и имя ребенка.