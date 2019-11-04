Три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с трактором в Приморье

Три человека, в том числе 4-летний ребенок, погибли в ДТП в Приморье. Авария произошла на трассе Хабаровск-Владивосток в Спасском районе, сообщает региональное УМВД.

По невыясненным пока причинам 28-летний водитель Toyota Prius, двигавшийся в направлении Хабаровска, врезался во впередиидущий трактор. В результате сильного удара все, кто находился в японской легковушке: мужчина, женщина и ребенок — погибли на месте происшествия.

В полиции отметили, что в 2019 году водителя Toyota неоднократно штрафовали за превышение скорости. В настоящий момент автоинспекторам предстоит выяснить все обстоятельства дорожного инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легковушка протаранила автобус с пассажирами в Омске, пострадали семь человек.