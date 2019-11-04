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  4. Видео: Легковушка протаранила автобус с пассажирами в Омске, пострадали семь человек

Видео: Легковушка протаранила автобус с пассажирами в Омске, пострадали семь человек

, 8:01 Видео 95

По предварительной информации, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, в котором находились 35 пассажиров.

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Фото, видео: ВКонтакте @chp55, @Александр Расулов

Семь человек пострадали в результате жуткого ДТП, которое произошло утром в понедельник в Омске. В пассажирский автобус влетел легковой автомобиль, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Омской области.

По предварительным данным, мужчина 1989 года рождения, находясь за рулем Mitsubishi, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом «ЛиАЗ». Авария произошла на улице 22 Апреля.

В результате ДТП водитель иномарки и его пассажир — женщина, а также водитель автобуса «ЛиАЗ» и четыре его пассажира получили травмы им была оказана медицинская помощь.

Известно, что в момент аварии в пассажирском автобусе находились 35 человек. Все они — работники предприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что подросток за рулем «пятерки» сбил 15-летнего пешехода в Ленобласти.

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