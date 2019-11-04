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  4. Разведение сил в Петровском вновь не состоялось

Разведение сил в Петровском вновь не состоялось

, 13:41 Видео 64

Ополченцы ДНР подали сигнал о готовности, но ответ со стороны ВСУ не последовал.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Разведение сил в Петровском вновь не состоялось.

Белая ракетница в присутствии представителей ОБСЕ была выпущена ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики в 13.00 по московскому времени на последнем пилотном участке на линии соприкосновения. Именно она означает готовность к разведению сил. Однако ответа со стороны ВСУ — выстрела из белой ракетницы — так и не последовало.

К слову в беседе с журналистами еще 31 октября глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявляла, что руководство Украины подтверждало дату 4 ноября, несмотря на договоренность контактной группы о ее неразглашении. Тогда она выразила надежду, что подобный шаг Киева не является очередным специальным ходом, «чтобы в случае каких-либо сбоев прикрыться традиционными отговорками о семи днях тишины и якобы неуправляемыми нацбатами».

Ранее 5-tv.ru писал, что процесс разведения сил в Донбассе сдвинулся с мертвой точки. При этом на Украине заговорили о возможном свержении президента страны Владимира Зеленского, преподнося его капитулянтом в процессе разведения сил в Донбассе.

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