Призрак мира: Процесс разведения сил в Донбассе сдвинулся с мертвой точки

В этот вторник, 29 октября, с мертвой точки, кажется, сдвинулась процедура отвода вооружений на линии соприкосновения в Донбассе. 29 октября разведение войск началось в районе поселка Золотое, что в Луганской области. Разведение прошло на фоне примечательного визита. На Украину приехал Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В официальных заявлениях ничего нового — НАТО требует от России вернуть Крым и обвиняет нас в войне в Донбассе. Замечательно было другое. Зеленского волей-неволей, но снова унизили на весь мир, причем дважды. Сначала Столтенберг забыл дать слову президенту во время пресс-конференции, потом правда вспомнил. А еще все увидели говорящую фотографию. Генсек НАТО расписывается в книге почетных гостей Мариинского дворца, а Зеленский стоит перед ним. И тут началось. Сетевой юмор было не остановить. Как говорится, народ оттянулся по полной.

Вот такие жесты неуважения, которые позволяет себе уже не в первый раз политик говорят о том, что на международном уровне Зеленского воспринимают, мягко говоря, неполноценно. И мнение его пока мало кого интересует. Надо бы задуматься. Ведь также ведут себя с Верховным главнокомандующим местные националисты и ветераны, так называемой, АТО. Они устраивают блок-посты в местах разведения, а когда к ним приезжает Зеленский разговаривают с ним как гопники в подворотне. А ведь это президент страны.

Сейчас внушает оптимизм лишь то, что процесс разведения сил в Донбассе хоть немного, но удалось запустить. Всю неделю на линии разграничения работал наш коллега Алексей Полторанин.

В свои неполные два года Марк уже понимает — в огороде находится опасно, поэтому тянет за руку отца домой. С их участка хорошо видны позиции украинской армии.

«Эта посадка — это уже Богдановка, там у них танковые позиции, артиллерии, все дела», — рассказывает Василий Васильев, житель села Стыла.

Эти укрепления у села Петровское украинские силовики по согласованному в Минске плану-графику должны покинуть на следующей неделе. Технику и личный состав отведут и ополченцы. Хотя доверия к украинской стороне все еще нет.

«Мы готовы ко всему. Даже если разведем, они исподтишка будут занимать серые зоны, территории», — признается позывной «Тема Чегевара».

ЛНР объявила о завершении разведения войск в районе Золотого

На втором участке разведения в районе села Золотое отвод полностью завершился. Окончание процесса фиксирует миссия ОБСЕ.

Воюющие стороны отвели войска на два километра. В течение месяца территорию разминируют, а окопы сровняют с землей. Наступления мира жители села Золотое пять лет ждали под непрекращающимися обстрелами.

«Смотреть по телевизору как люди живут, как они в Киеве по кафе ходят по кинотеатрам, а здесь не знаешь, пятый угол ищешь, потому что летит, свистит», — рассказывает Любовь Федотова, жительница села Золотое.

Полгода назад Любовь Федотову ранил украинский снайпер, когда она вышла из дома в магазин. Ее сосед Валерий Новиков едва не пострадал в этот понедельник.

«Раздался выстрел, взрыв дома полетели окна, в зале полетели», — вспоминает Валерий Новиков, житель села Золотое.

Теперь в окнах вместо стекол — пленка, в огороде — воронка от запрещенного 122 миллиметрового снаряда, который так часто используют украинские военные.

Вот та самая дорога, ведущая к украинским позициям, до ВСУ отсюда два километра. Виден даже украинский флаг, установленный на подъемнике заброшенной шахты.

Покинуть позиции у Золотого, так же как у села Петровское, украинская армия должна была почти месяц назад. Три дня военные самопровозглашенных республик запускали в небо белые ракеты в знак готовности к отводу, но с той стороны ответа не было. В Золотом разведение сорвали бойцы запрещенного в России батальона «Азов»*, которым мир не нужен. Уговаривать националистов сложить оружие пришлось президенту Украины Зеленскому.

«Денис, послушай. Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ж не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие уберите», — сказал Владимир Зеленский, президент Украины.

Жаргонная речь Зеленского тут же стала темой для насмешек над ним. Вот его огромным плакатом с цитатой встречают в Мариуполе протестующие, требующие отменить отвод войск. А это Тернополь. Здесь Зеленский прошел по «коридору позора». Запуск ракет, как первый шаг к мирному процессу на Донбассе, оценил глава НАТО Йенс Столтенберг. С двухдневным визитом он прибыл в Одессу в сопровождении кораблей Альянса.

В Донбассе готовятся к разведению сил в районе города Золотое

«Мы выражаем свою поддержку как в практическом смысле, так и на политическом уровне. Мы поддерживаем так же усилия, направленные на мирное разрешение конфликта на востоке Украины», — прокомментировал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

Зеленский встречал Столтенберга в Киеве и, кажется, смотрел на него как школьник на учителя. Для него визит высокого иностранного гостя, которого он раньше только по телевизору видел, целое событие.

«Как известный герой пьесы Погодина. Говорил: „Ух ты, Ленина видел“. Так что в данной ситуации, это приблизительное так. Это болезнь роста любого политика, который достиг неожиданно для себя высот в политической карьере», — считает Константин Бондаренко, политолог.

Выступая в Киеве перед депутатами Рады, генсек НАТО упрекал реформы предыдущей власти и, не стесняясь, давал указания новой.

«Двери НАТО остаются открытыми, но путь к членству в НАТО не является легким. Тем, кто хочет этого, необходимо иметь преданность (ценностям НАТО — Прим.ред.) и осуществлять значительные реформы», — заявил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

По словам Зеленского, Украина готова тесно сотрудничать с НАТО и даже намерена ускорить подготовку к вступлению в альянс.

«На сегодняшний момент, ни НАТО ничего не может дать Украине, ни Украина нынешняя ничего не может предложить со своей стороны НАТО», — говорит Кирилл Молчанов, политолог.

Перед приездом Столтенберга радикалы сорвали с военкомата в Одессе барельеф маршалу Жукову. Сделали это представители Нацкорпуса, который создан на базе «Азова»*, который, кстати, в самих Штатах хотят признать террористической организацией. Бойцы другого запрещенного в России «Правого сектора»* могут сорвать разведение в Петровском. В любом случае в понедельник военные ДНР выпустят в небо белую ракету.

«Нам нужен мир любыми судьбами, потому что никакого выхода нет», — делится Василий Васильев, житель села Стыла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском.

* — запрещена в России