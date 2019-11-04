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  4. Видео: На Украине сообщили о попытке свергнуть Владимира Зеленского

Видео: На Украине сообщили о попытке свергнуть Владимира Зеленского

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По словам экс-министр юстиции страны Елены Лукаш, президента хотят выставить капитулянтом в процессе разведения сил в Донбассе.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Сивков, 112.ua

Тема:
Украинский кризис 233

Украинского лидера Владимира Зеленского пытаются свергнуть, заявила в интервью местному сайту 112.ua экс-министр юстиции страны Елена Лукаш. По ее словам, у политических оппонентов главы государства для этого имеется веский повод: разведение сил в Донбассе. Как предполагает спикер, миротворческий процесс подадут как капитуляцию.

Положение президента усугубляет и его собственная политика.

«Социальная ситуация, мягко скажем, не улучшилась, экономическая — ухудшилась, политическая превратилась в плеяду скандалов, свобода слова — под большим вопросом», — отметила Лукаш.

Тем не менее, при Зеленском на Украине стало «легче», считает экс-министр.

«Уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на «своих» и «чужих», «пятую колонну» и «патриотическую колонну», — сказала она.

Так называемая «формула Штайнмайера» была подписана 1 октября. Это событие спровоцировало в стране волну народных протестов. Немецкий механизм поэтапного предоставления особого статуса Донецкой и Луганской областей подвергся осуждению со стороны ряда украинских политиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что процесс разведения сил в Донбассе сдвинулся с мертвой точки.

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Украинский кризис 233
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