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  4. Звезда фильма «О чем говорят мужчины» Леонид Барац снова развелся

Звезда фильма «О чем говорят мужчины» Леонид Барац снова развелся

, 16:51 74

О том, что второй брак актера распался, стало известно после скандала с адюльтером.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Звезда фильмов «О чем говорят мужчины» и «День радио» Леонид Барац развелся со второй женой Анной Моисеевой. Это выяснилось после разразившегося скандала — кинорежиссер Роман Каримов объявил в соцсетях, что его девушка изменила ему с Барацем. Свой пост позже он удалил, а журналисты, пытавшиеся выяснить, что об измене мужа думает Моисеева, обнаружили, что брак распался уже некоторое время назад.

По информации интернет-портала StarHit, инициатором развода был сам Леонид, который устал от «гостевого брака» — Анна так и не решилась переехать в Москву, а актер не собирался жить в Киеве.

Как пишет издание, с Анной Моисеевой участник «Квартета И» начал встречаться еще когда был женат на актрисе Анне Касаткиной. Первый брак Бараца длился больше 20 лет, у пары две дочери — 25-летняя Елизавета и 16-летняя Ева. Обе снимались с отцом в нескольких фильмах. С Анной Моисеевой актер пожил около пяти лет.

Ранее артисты «Квартета И», который отметил в прошлом году 25-летнию юбилей, рассказали в интервью программе «Светская хроника», что изменилось в их жизни за эти годы.

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