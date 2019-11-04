Звезда фильма «О чем говорят мужчины» Леонид Барац снова развелся

Звезда фильмов «О чем говорят мужчины» и «День радио» Леонид Барац развелся со второй женой Анной Моисеевой. Это выяснилось после разразившегося скандала — кинорежиссер Роман Каримов объявил в соцсетях, что его девушка изменила ему с Барацем. Свой пост позже он удалил, а журналисты, пытавшиеся выяснить, что об измене мужа думает Моисеева, обнаружили, что брак распался уже некоторое время назад.

По информации интернет-портала StarHit, инициатором развода был сам Леонид, который устал от «гостевого брака» — Анна так и не решилась переехать в Москву, а актер не собирался жить в Киеве.

Как пишет издание, с Анной Моисеевой участник «Квартета И» начал встречаться еще когда был женат на актрисе Анне Касаткиной. Первый брак Бараца длился больше 20 лет, у пары две дочери — 25-летняя Елизавета и 16-летняя Ева. Обе снимались с отцом в нескольких фильмах. С Анной Моисеевой актер пожил около пяти лет.

Ранее артисты «Квартета И», который отметил в прошлом году 25-летнию юбилей, рассказали в интервью программе «Светская хроника», что изменилось в их жизни за эти годы.