Интервью: За 25 лет «Квартет И» не раз находился на грани распада

О чем говорят мужчины, страна узнала восемь лет назад, благодаря Камилю Ларину, Леониду Барацу, Александру Демидову и Ростиславу Хаиту. В фильме они виртуозно сыграли на струнах ранимой мужской души. Ну а женская аудитория влюбилась в великолепную четверку раз и навсегда. В этом году «Квартет И» отмечает юбилей — 25 лет.

— Я не думаю, что есть какой-то секрет успеха универсальный и общепринятый. Может быть, есть какой-то секрет локальный применительно к нам, — рассказывает программе Пятого канала «Светская хроника» Ростилав Хаит.

— Для нас самих это все внезапно так пролетело. Опа, а уже 25 лет, — добавляет Камиль Ларин.

— То, что мы делаем вчетвером, более успешно, чем мы делаем по-одному, — отмечает Александр Демидов.

— Мы какой-то организм, где кто-то выполняет роль мозга, кто-то роль сердца, кто-то роль души, кто-то роль ног, — рассуждает Леонид Барац.

О театре «Квартет И» заговорили в 2001 году, после выхода спектакля «День радио». Это был новый жанр в театральном искусстве: смесь комедии на грани фарса, документальных историй и элементов рок-концерта. Москва оценила нестандартный юмор. Билеты на спектакль было не достать.

— «День радио» — это жизнь радио, на котором мы работали в свое время. Мы взяли персонажей, а все разговоры наши — это истории наши, наших друзей, друзей наших друзей, — рассказывает Александр Демидов.

Потом была не менее успешная постановка «День выборов». Оба спектакля экранизировали, в прокате фильмы собрали почти 300 миллионов рублей.

Конечно, за 25 лет бывало всякое. «Квартет И» мог распасться не один раз. Каждый из участников проекта в разное время хотел оставить коллектив.

— Часто хлопок дверью — это призыв побежать за тобой. Довольно часто это так. А если за тобой не бегут, то удивился и сам вернулся. «А чего вы, ребята, здесь? Я же убежал, за мной же надо бежать». И это действенно иногда, не бежать, подождать. Сам вернется, — поясняет Леонид Барац.

О чем говорят эти четверо взрослых успешных мужчин за кадром? Три вечные темы: женщины, футбол, работа. И споры порой бывают очень жаркие.

— До сих пор бывают очень серьезные конфликты и вопросы, из которых, грубо говоря, можно расстаться и разбежаться, — рассказывает Александр Демидов.

Помимо многолетней дружбы великолепную четверку связывает общий бизнес. Ведь «Квартет И» за 25 лет стал дорогостоящим брендом.

— Много-много всего. Так как у нас распределение материальное идет, скажем, поровну, в этом тоже есть свой плюс. Вот такой бизнес, — сообщает Камиль Ларин.

А ведь когда-то четверо выпускников эстрадного факультета ГИТИСа о высоких гонорарах только мечтали. Они придумывали свои миниатюры, играли спектакли, а потом от души отмечали творческие успехи.

— Все делали вместе: носили декорации, продавали билеты, шили или гладили костюмы и после спектакля оставались выпивать, пели, пили, — рассказывает Леонид Барац. — Возможно ли это сейчас? Хочу ли я это повторить: самому гладить да и пить? Нет, не хочу!

Они остепенились, завели семьи. Кстати, все артисты «Квартета И» пережили разводы, кроме Ростислава Хаита. Звезды фильма «О чем говорят мужчины» свое счастье искали долго, а некоторые ищут до сих пор.

Ранее Леонид Агутин рассказал Пятому каналу, что подарит жене на юбилей роскошный дом.