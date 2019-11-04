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«Состояние стабилизировалось»: Ева Польна впервые рассказала о дочери, попавшей в больницу

, 22:46 Фото 487

Певица прокомментировала информацию об ухудшении состояния здоровья 14-летней Эвелин и поблагодарила всех за поддержку.

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Фото, видео: Instagram @polnaeva_official, РИА Новости / Сергей Бобылев

Известная российская певица, выступавшая ранее в коллективе «Гости из будущего», Ева Польна впервые прокомментировала информацию о том, что накануне ее дочь попала в больницу. По некоторым данным 14-летняя Эвелин была доставлена в реанимацию в критическом состоянии. На многочисленные вопросы поклонников и журналистов Ева Польна ответила на своей страничке в Instagram.

«Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими. Чтобы прекратить поток писанины в СМИ хочу сообщить, что состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей. Спасибо всем за поддержку», — написала экс-солистка «Гости из будущего».

Instagram @polnaeva_official

14-летняя Эвелин — дочь известных российских певцов Евы Польны и Дениса Клявера. Она была рождена в период неофициальных отношений знаменитостей.

К слову, Денис Клявер женился три раза. Его последней супругой стала юрист Ирина Клявер. В браке у них родился сын Даниэль, который хорошо ладит со старшим братом Тимофеем от второго брака артиста с танцовщицей Юлией.

Экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна официально в браке она не была. Кроме Эвелин у нее есть младшая дочь Амалия от предпринимателя Сергея Пильгуна.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему Денис Клявер не остался с солисткой группы «Гости из будущего».

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