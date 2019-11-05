Леонид Агутин с нетерпением ждет внуков

Леонид Агутин рассказал, что ждет не дождется внуков, пишет журнал «СтарХит». У артиста две взрослые дочери — 23-летняя Полина и 20-летняя Елизавета от Анжелики Варум. Обе девушки проживают за границей, строят там собственную карьеру и личную жизнь. Отец тесно общается с обеими, регулярно навещает их и организует совместные путешествия.

По словам Агутина, личное счастье дочерей для него превыше всего. Поэтому певец и композитор в свое время сильно переживал, когда Лиза рассталась с очередным молодым человеком. Он был бы рад, если семейное положение девушек определилось бы, и у них появились дети. Но уважает их личный выбор и не торопит с замужеством.

Знаменитому отцу не раз доводилось мириться со вкусами наследниц в выборе бойфрендов. Так, первый парень Лизы не внушал ему доверия, но лезть с советами Агутин не стал. Теперь романтическими отношениями младшей дочери заведует ее мама Анжелика Варум. С ней дочь делится любовными историями и спрашивает совета. Леонид же взял на себя ответственность за творческую деятельность молодой певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агутин показал фото повзрослевшей дочери.