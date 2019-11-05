  1. Пятый канал
  4. Поклонники заподозрили Ходченкову в беременности

Поклонники заподозрили Ходченкову в беременности

, 12:26 Фото 675

Актриса разместила фото в пиджаке свободного покроя. Подписчики предположили, что она находится в положении.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @svetlana_khodchenkova

Светлана Ходченкова спровоцировала слухи о том, что находится в положении. 36-летняя актриса опубликовала в Instagram фото в бирюзовом пиджаке и водолазке того же цвета. Подписчики предположили, что в жакете свободного покроя их любимица скрывает округлившийся живот. Звезда проигнорировала разговор о беременности. Все вопросы на эту тему пока остались без ответа.

Впрочем, фантазии на тему беременности посетили меньшинство фолловеров Светланы. Основная часть комментирующих, как водится, отметили красоту артистки и модный наряд. 

Instagram @svetlana_khodchenkova

«Самая любимая актриса, а также эталон женской красоты!»

«Вы великолепны! Обожаю!»

«Про таких говорят: «ведьма»»;

«Красивой женщине красивые наряды!»

«Зачем вы так?» - откликнулись сраженные фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ходченкова поздравила своего коллегу Устюгова с днем рождения «постельным» фото.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!

Последние новости

13:30
США строят две новые военные базы в богатом нефтью районе Сирии
13:22
В России может вернуться понятие «военная тайна»
13:14
Галкин снял шутливое видео о подарке Киркорова
13:05
Выпил настойки и услышал голоса: СК РФ о подозреваемом в убийстве в детском саду
12:56
Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения
12:48
Спецслужбы предотвратили теракт в столице России

Сейчас читают

Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!
Что можно и категорически нельзя делать 5 ноября в день Иакова
Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев