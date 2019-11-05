Поклонники заподозрили Ходченкову в беременности

Светлана Ходченкова спровоцировала слухи о том, что находится в положении. 36-летняя актриса опубликовала в Instagram фото в бирюзовом пиджаке и водолазке того же цвета. Подписчики предположили, что в жакете свободного покроя их любимица скрывает округлившийся живот. Звезда проигнорировала разговор о беременности. Все вопросы на эту тему пока остались без ответа.

Впрочем, фантазии на тему беременности посетили меньшинство фолловеров Светланы. Основная часть комментирующих, как водится, отметили красоту артистки и модный наряд.

Instagram @svetlana_khodchenkova

«Самая любимая актриса, а также эталон женской красоты!»

«Вы великолепны! Обожаю!»

«Про таких говорят: «ведьма»»;

«Красивой женщине красивые наряды!»

«Зачем вы так?» - откликнулись сраженные фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ходченкова поздравила своего коллегу Устюгова с днем рождения «постельным» фото.