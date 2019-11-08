Какое наказание грозит актрисе Лидии Вележевой за дебош на борту самолета?

Актриса Лидия Вележева устроила скандал в самолете. Ее выводили под руки сотрудники полиции. Как заслуженная артистка оказалась авиадебоширкой и какое наказание грозит звезде? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В сеть попало видео, на кадрах которого заслуженную артистку России Лидию Вележеву ведут под руки сотрудники полиции. Она вырывается и кричит.

Актриса в компании своих коллег летела на гастроли в Израиль. По техническим причинам рейс задержали. Когда самолет все-таки приготовился к взлету, бортпроводница попросила Вележеву поднять спинку кресла, как того требуют правила. Это возмутило звезду, о чем она незамедлительно сообщила команде воздушного судна.

Бортпроводникам успокоить знаменитость не удалось. Им на помощь пришли пассажиры. Но актриса вступила в перепалку и с ними.

Как сообщили сотрудники авиакомпании, артистка отказалась пристегиваться, вела себя очень грубо, оскорбляла сотрудников экипажа и своих соседей в бизнес-классе. Командир воздушного судна принял решение отменить полет и вернуться в аэропорт. Нарушительница отказывалась покидать самолет добровольно, ее пришлось выводить силой.

У 53-летней Лидии Вележевой репутация серьезной драматической актрисы. За долгую карьеру в театре и кино у нее не было ни одного скандала. Первый и единственный муж, народный артист России Алексей Гуськов, два взрослых сына, маленькая внучка. А теперь она — героиня такой истории! Что же случилось с артисткой?

«Можно напиваться, но не обязательно дебоширить. Не обязательно кого-то унижать, оскорблять, тем более людей при исполнении, так сказать», — утверждает музыкант Роман Архипов.

«Ну зачем это нужно? Зачем портить себе репутацию? Одному человеку можно пить в самолетах, одному — Алексею Панину», — иронично заявляет актер и комик Денис Косяков.

Пассажиры самолета сообщили: артистка была пьяна. Сама Вележева заявила: перед вылетом не пила. Однако медицинская экспертиза выявила, что у нее в крови все-таки был алкоголь.

Супруг Лидии Алексей Гуськов уверяет: его жена была трезвой. Она просто приняла снотворное. Кто же прав? Чем грозит актрисе ее несдержанность на борту воздушного судна?

«Важно понять, что здесь: мелкое хулиганство или уголовное преступление? Российское законодательство пару лет назад поменялось. И санкция статьи № 213, то есть „Хулиганство“ была существенно увеличена. И наказание за данный вид преступления, которое совершено или в самолете, или в поезде, или в другом транспорте может достигать до семи лет лишения свободы», — поясняет юрист Александр Трещев.

После инцидента Вележева отправилась домой. До Израиля она так и не долетела. Спектакль, в котором Вележева должна была играть главную роль, прошел без нее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как конфликт в самолете объяснила сама актриса Лидия Вележева.