«Согласилась на бокал игристого вина»: Вележева рассказала о конфликте в самолете

Российская актриса Лидия Вележева, устроившая дебош на борту самолета рейса «Москва — Тель-Авив», рассказала о произошедшем конфликте. Звезда призналась, что, находясь на борту воздушного судна, действительно выпила бокал игристого вина, вследствие чего потом в ее крови обнаружили 0,43 промилле алкоголя.

«Мне на борту было предложено в бизнес-классе, как всегда предлагают, да, я согласилась на бокал игристого вина. Может быть, не надо было. Я даже не допила его до конца. Я выпила снотворное, написала мужу, что я взлетаю, что я сейчас буду спать, и уснула», — поделилась пассажирка.

Однако, по мнению знаменитости, произошедшая на борту ситуация не была похожа на пьяный дебош. По словам Вележевой, она завелась из-за того, что боялась опоздать к зрителям в Нетанию, где должен был состояться спектакль с ее участием, а рейс задерживали на четыре часа.

Находясь на взводе, артистка вступила в конфликт с борт-проводниками и отказалась поднимать спинку сидения. Сейчас звезда жалеет, что не прислушалась к сотрудникам авиакомпании и понимает, что это было ошибкой.

«Конечно, была моя ошибка в том, что когда ко мне несколько раз подошла борт-проводница и сказала: „Пристегивайтесь, подымайте спинку“, а мы еще стояли часа полтора с лишним. Готовили борт, мы еще никуда не тронулись. Естественно, люди возмущаются, все на нервах. Рядом сидела пара, между собой немножко между собой повздорила, я сделала им замечание. Естественно, там слово за слово, женщина пересела с ребенком ко мне», — рассказала пассажирка.

Спустя некоторое время к артистке подошла стюардесса и попросила выйти из самолета. Позже в ситуацию вмешались полицейские и начали выводить артистку из салона воздушного судна. В результате, по словам знаменитости, на ее руках даже остались синяки.

На спектакль в Нетанию звезда так и не попала. Она вылетела в Израиль следующим рейсом, однако постановка состоялась без нее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел спектакль без Вележевой.