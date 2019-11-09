Внучка Сергея Лемоха оказалась в реабилитационном центре

В СМИ появились сообщения: внучку певца Сергея Лемоха забрали в центр для детей-сирот! До этого шестилетняя Марина жила с прабабушкой. Из-за чего девочка теперь под присмотром соцработников? Что случилось с Талиной Ивановной? Почему Людмила Лемох не может ухаживать за собственным ребенком? И захочет ли известный артист помочь своей семье? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Еще зимой Марина жила вместе с Талиной Ивановной в частном доме в деревне Покровка. Девочка пыталась помочь прабабушке как могла: прибиралась, ходила за водой и продуктами.

В это время мама Марины Людмила Лемох проходила лечение от алкоголизма. Но если тогда Талине Ивановне удавалось поддерживать хоть какие-то условия для проживания, то сейчас появилась информация: маленькая Марина стала воспитанницей социально-реабилитационного центра в городе Клин. Вместе с Мариной здесь находятся еще несколько десятков детей.

Однако у девочки по-прежнему есть родственники: мама и прабабушка. Что же случилось с Талиной Ивановной? И почему Людмила не может забрать дочь к себе и заботиться о ней?

Кадр из передачи «Светская хроника»

Это тот самый дом, где когда-то жила Марина. Здесь никого нет, на дверях висит замок. Рядом с домом только пустая бутылка от алкогольного напитка и детский велосипед. Где сейчас находится Талина Ивановна? По словам соседки, пожилая женщина стала часто ездить в больницу.

У Талины Ивановны нет сил, чтобы ухаживать за маленьким ребенком. Мама девочки, Людмила Лемох, уже на протяжении восьми месяцев находилась в клинике.

«В очень тяжелом состоянии она была. У нее были проблемы с сердцем, печенью, внутренними органами. Т.е тяжелейшая интоксикация оставила свой отпечаток на центрально-нервной системе», — утверждает лечащий врач Людмилы Эркен Иманбаев.

Сейчас Людмила завершила лечение. Еще недавно она признавалась: хочет начать новую жизнь. Женщина уверяла: будет заботиться о своей дочери.

«После реабилитации у меня цель появилась: пойти учиться, все-таки закончить институт, найти работу. Поднимать ребенка своего, отдать в хорошую школу. В секции развивающие. У меня есть настрой, есть желание», — решительно заявляет Людмила Лемох.

Однако этого не произошло. Несмотря на то, что Людмила поселилась в той же деревне, где и Талина Ивановна, она не забрала Марину к себе. По словам соседей, ни свою бабушку, ни дочку она не навещает. Жители Покровки рассказывают: последний раз Людмилу видели в нетрезвом виде!

Лечащий врач Людмилы Лемох не исключает, что у нее могут быть срывы.

«Никто не дает гарантии, что сорвется она, не сорвется. Но что самое ценное — это то, что она внутри стала меняться. Она увидела, что решение своих проблем с помощью алкоголя и препаратов, изменяющих сознание, приводит к тупику. Может быть, она сорвется, я не знаю. Может быть, где-то будет срыв», — говорит Эркен Иманбаев.

Людмила по-прежнему не выходит на связь. Возможно, дедушка Марины Сергей Лемох мог бы помочь своей внучке? Но, как рассказывает его подруга Наталия Гулькина, по этому поводу у артиста принципиальная позиция.

«Он говорит: „Я ее украсть не могу. Это уголовное дело. У меня вторая внучка со мной живет. У нас прекрасные отношения. Ребенок обеспечен. Это моя кровинка. И эту бы я так же бы забрал, и все бы было великолепно. Но для того чтобы ее забрать, мать должны лишить родительских прав“», — рассказывает Наталия Гулькина, экс-солистка группы «Мираж».

«Ребенок содержится в надлежащих условиях. Как только Людмила найдет себе работу с постоянным заработком, а это случится, я так считаю, в ближайшее время. Она предпримет все меры, чтобы ребенок проживал с ней», — утверждает адвокат Людмилы Лемох Эдуард Демидов.

Марина может находиться в реабилитационном центре пять дней в неделю. На выходных девочку должны навещать родные и забирать домой. Но ребенок проводит в учреждении все время и никто из родных к ней пока не приезжает.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лемох продолжает игнорировать внучку.