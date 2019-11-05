В Приморье пьяный врач «скорой» приехав на вызов не смог спасти пациента

Пьяный врач скорой помощи приехав на вызов не смог спасти жизнь пациенту. Вопиющий инцидент произошел в День народного единства в поселке Шкотово Приморского края, сообщает сайт KP.RU.

По данным местных СМИ, 57-летний житель населенного пункта почувствовал себя плохо. Бригада медиков приехала лишь спустя 20 минут после вызова. В результате пациент скончался. Предположительно, у мужчины произошел инсульт.

Родственник погибшего почувствовал неладно, когда заметил запах алкоголя, исходивший от врача «скорой». Мужчина настоял на прохождении медиком освидетельствования, которое подтвердило догадки. В крови доктора наркологи обнаружили 0,67 промилле.

Местный департамент здравоохранения отреагировал на инцидент и уволил врача за нарушение трудовой дисциплины — нахождение на рабочем месте в состоянии опьянения.

Близкие скончавшегося пациента не исключают, что если бы медик приехал на вызов трезвым, то их родственник, возможно, остался бы в живых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону врач «скорой помощи» ударил пожилую пациентку.