В Ростове-на-Дону врач скорой помощи ударил пожилую пациентку ногой. Этот момент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как фельдшер собирается осмотреть пострадавшую, но вместо этого вдруг пинает ее в бок. А потом снимает перчатки, собирает чемоданчик и уезжает. Пациентка так и осталась лежать на асфальте. Очевидцы снова вызвали «скорую». Однако в больницу женщину не довезли.

Как сообщается, она была сильно пьяна, по пути стала бить медиков ногами, и выкрикивать оскорбления. В конце концов, к ней прислушались и высадили. От госпитализации, по словам бригады, пациентка отказалась. Все эти факты сейчас проверяет прокуратура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звонок в скорую хотят приравнять к согласию на медицинскую помощь.