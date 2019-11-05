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  4. Топурия привела четырехлетнюю дочку на вечеринку в стиле семейки Аддамс

Топурия привела четырехлетнюю дочку на вечеринку в стиле семейки Аддамс

, 18:01 Видео 156

На детском сейшене маленькая Оливия поздравила приятеля с днем рождения.

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Фото, видео: Instagram @keti_one_official

Кети Топурия опубликовала в Instagram серию видео с детской вечеринки. На светском мероприятии множество малышей отмечали день рождение сына популярного бьюти-блогера Тамуны Циклаури. Празднество прошло в стиле семейки Аддамс. Детей развлекали призраки, мумии, Малефисента и другие вымышленные персонажи.

Солистка группы «А’Студио» нарядила свою четырехлетнюю дочь Оливию согласно общему дресс-коду — платье в черно-красную клетку, надетое на темную водолазку. «Страшный» образ наследницы поп-дивы дополнил черный ободок и помада холодного оттенка.

Малышка Оливия зажигала на детском празднике от всей души. Мама, которая снимала танцы дочки, иногда тихонько посмеивалась над любимицей.

33-летняя Кети Топурия родила дочь в 2015 году от крупного российского предпринимателя 45-летнего Льва Гейхмана. Пара певицы и бизнесмена распалась больше двух лет назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кети Топурия заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце.

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