Фото: Кети Топурия заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце

Солистка «А-Студио» Кети Топурия, недавно признавшаяся, что влюблена, заинтриговала поклонников свежим снимком на своей странице в Instagram. На фото бывшая возлюбленная рэпера Гуфа сидит на заднем сидении автомобиля в брюках цвета фуксии, белоснежном пальто и с синей сумкой. Речь в посте вроде бы о погоде.

«Классная погода. Обожаю такую погоду… главное чтобы башка не лопнула…» — написала артистка.

Instagram @keti_one_official

Однако внимательные поклонники Топурии разглядели украшение на пальце левой руки, которое тут же интерпретировали как знак скорой свадьбы.

«Кольцо…»

«Кольцо на правой?»

«Колечко️, похоже на помолвку»

«Замуж выходите?» - пишут комментаторы.

Как ранее писал 5-tv.ru, певице приписывают роман с 35-летним предпринимателем Денисом Деньговым. Недавно Кети Топурия опубликовала фото с новым возлюбленным, но лицо ее избранника полностью в кадр не попало.

Ранее бизнесмен уже был женат дважды. От первой жены у него есть сын. Топурия тоже была замужем — за бизнесменом Львом Гейхманом, в 2015 году у пары родилась дочь Оливия, а два года спустя они разошлись. После этого Кети некоторое время встречалась с Алексеем Долматовым, известным как рэпер Гуф.