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  4. «Сколько ей лет?» Повалий удивила поклонников селфи

«Сколько ей лет?» Повалий удивила поклонников селфи

, 18:50 237

Пользователи заметили, что певица помолодела.

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Фото, видео: Instagram @tpovaliyofficial

Над украинской певицей Таисией Повалий годы не властны. Артистка опубликовала снимок в Instagram, где выглядит заметно помолодевшей. На фото мимические морщинки и складки совсем не видны у 54-летней певицы.

«Решила сделать селфи, накрасила губки» — поделилась комментарием звезда.

Instagram @tpovaliyofficial

Пользователи сразу отметили ее красоту и задались актуальным вопросом.

«Сколько этой женщине лет?», — спросил один из подписчиков.

«Да молодая Я!» — ответила артистка.

Фолловеры также отметили цветущую внешность певицы и оставили восхищенные комментарии.

«Красотка!!! Больше селфи!»;

«Красивая))) Жемчужина одним словом»;

«Очень помолодели. Поделитесь секретиком…» — написали фолловеры.

Ранее певица заявляла, что внимательно следит за своей фигурой и внешностью, регулярно занимается физической активностью. Вероятно, именно эти «секреты» позволяют так выглядеть знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, что морщинки вокруг губ Ирины Пеговой вызвали беспокойство поклонников о ее здоровье.

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