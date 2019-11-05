«Сколько ей лет?» Повалий удивила поклонников селфи

Над украинской певицей Таисией Повалий годы не властны. Артистка опубликовала снимок в Instagram, где выглядит заметно помолодевшей. На фото мимические морщинки и складки совсем не видны у 54-летней певицы.

«Решила сделать селфи, накрасила губки» — поделилась комментарием звезда.

Instagram @tpovaliyofficial

Пользователи сразу отметили ее красоту и задались актуальным вопросом.

«Сколько этой женщине лет?», — спросил один из подписчиков.

«Да молодая Я!» — ответила артистка.

Фолловеры также отметили цветущую внешность певицы и оставили восхищенные комментарии.

«Красотка!!! Больше селфи!»;

«Красивая))) Жемчужина одним словом»;

«Очень помолодели. Поделитесь секретиком…» — написали фолловеры.

Ранее певица заявляла, что внимательно следит за своей фигурой и внешностью, регулярно занимается физической активностью. Вероятно, именно эти «секреты» позволяют так выглядеть знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, что морщинки вокруг губ Ирины Пеговой вызвали беспокойство поклонников о ее здоровье.