«Будто мясник резал» Звезда «Дома-2» хочет засудить «звездного» хирурга за изуродованную грудь

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Инесса Шевчук поделилась на своей странице в Instagram несколькими постами, в которых раскритиковала известного пластического хирурга Александра Тепляшина. Она намерена подать на него в суд, заодно написав заявление в Следственный комитет.

Два дня назад Шевчук написала, что не может передать на фото боль, которую испытывает после пластической операции. Также она стесняется показать другие последствия, но выразила их словами.

«Грудные импланты (крутятся — Прим. ред) по часовой стрелке, и вообще грудь живет своей жизнью. Да иногда он (имплант — Прим. ред) встает на место, например, как сегодня, и кажется, что все ок. Но через два часа он снова крутится, и грудь выглядит ужасно!», — рассказала модель.

Она призналась, что ей хочется плакать от вида итогов работы хирурга Тепляшина.

«Ужасные рубцы, будто мясник резал. Грудь уходит под мышки, а врач говорит, что доволен своей работой. <…> Это доставляет массу комплексов и слез», — добавила Шевчук.

Инесса подчеркнула, что с нетерпением ждет операции по исправлению ошибок, а также наказания для Тепляшина. В записи, сопровожденной фотографией хирурга, она сообщила о подготовке иска в суд и заявления в Следственный комитет. Знаменитость призвала всех недовольных клиенток доктора сообщить ей о связанных с ним проблемах.

Instagram @i.s.nesquik

В третьем посте, опубликованном 5 ноября, Шевчук написала, что люди активно откликнулись на ее призыв. Она сообщила о получении большого количества фотографий, видеозаписей и документов. Также она поведала, как с ней общался «звездный» хирург.

«„У меня кругом связи, я — акула в этом деле, мне ничего не будет, мне плевать», — (говорил он — Прим. ред), называя фамилии людей, с кем он выпивает, кто его защищает. Уродует людей, без страха и упрека, называя свои работы «шедеврами“», — возмутилась звезда «Дома-2».

Александр Тепляшин считается одним из известнейших пластических хирургов в России. В 2013 году один из федеральных телеканалов выпускал про него сюжет, в котором говорилось, что «у него на операционном столе побывал весь отечественный бомонд». В частности, певица Ирина Дубцова. В июне Тепляшин публиковал на своей странице в Instagram фотографию актрисы Натальи Бочкаревой, которую благодарил за выбор его клиники.

Instagram @aleksandrtepliashin

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