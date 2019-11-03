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Экс-участница «ВИА Гры» едва не потеряла ребенка из-за увеличения груди

, 20:37 Видео 1 142

29-летняя Миша Романова ушла из популярной группы, узнав о беременности.

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Фото, видео: Instagram @misharomanova, 1plus1.ua

Экс-участница группы «ВИА Гра» 29-летняя Миша Романова откровенно рассказала, почему едва не потеряла ребенка. В интервью украинскому телеканалу певица поведала, что могла лишиться малыша из-за операции по увеличения груди. Исполнительница решилась на маммопластику еще во время работы в музыкальном коллективе.

«Я пришла в очень известную клинику, к очень известному врачу. Мне сделали эту операцию. Но через несколько недель я поняла, что я была беременна. Мне сделали общий наркоз на 16 неделе беременности!» — негодует знаменитость.

По словам Мишы Романовой, в клинике пластической хирургии у нее взяли все анализы и полностью обследовали на предмет противопоказаний. Медики не обнаружили ничего, что могло бы препятствовать проведению операции. Даже беременность!

«Моя история в первую очередь о халатности врачей эстетической хирургии; о том, как деньги стали важнее клятвы Гиппократа», — написала в Instagram звезда.

Миша Романова ушла из группы «ВИА Гра» в 2018 году после новости о беременности. Спустя некоторое время на свет появился малыш, которого певица скрывает от публики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-солистку «ВИА Гры» из-за пышных форм сравнили с Семенович.

 

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