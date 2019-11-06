Стриптиз и голые селфи: Тодоренко раскрыла секреты интимной жизни с Топаловым

Популярная телеведущая Регина Тодоренко раскрыла интимные подробности семейной жизни с мужем Владом Топаловым. Откровениями она поделилась в эфире одной из украинских радиостанций.

Тодоренко живет и работает в Москве. В Киев уроженка Одессы приехала на несколько дней. Там она и рассказала, что танцевала для мужа стриптиз и делала для него селфи абсолютно голой.

Кроме того, знаменитость призналась, что любит спать без одежды. Отвечая на один из вопросов, Регина заявила, что не видит ничего постыдного в съемках в эротической сцене в фильме, пишет издание «Факты».

Регина Тодоренко и Влад Топалов официально оформили свои отношения 25 октября прошлого года. В начале декабря у пары родился сын Михаил. В последнее время фанаты все чаще обсуждают возможную вторую беременность телеведущей.

Как сообщал 5-tv.ru, одним из стимулов к этому послужило фото Регины Тодоренко с округлившимся животом. Затем она прослезилась на съемках, признавшись, что это произошло из-за гормонов.